Marc Márquez pone patas arriba el jardín de Rossi

Marc Márquez ha puesto pasta arribas Ducati en la primera carrera. El piloto de Cervera se convirtió en Tailandia en el primer piloto en ganar un Gran Premio en su debut con el equipo de fábrica de Ducati desde Casey Stoner en 2007. Casi nada. Su superioridad fue tal que hasta Pecco Bagnaia, el pupilo de Valentino Rossi, terminó frustrado tras su doble victoria y pole en Buriram. «Marc ha jugado con nosotros», dijo nada más acabar el gran premio en la televisión oficial.

El piloto italiano no da puntada sin hilo. Ya en la sprint se le vio con rostro serio después de ver como su compañero de equipo le ganaba con una facilidad pasmosa, mientras él sufría para encontrar el ritmo. Es cierto que tuvo que pasar por la Q2 por culpa de Morbidelli, al que se encontró en mitad de la pista cuando venía en vuelta rápida en la práctica del viernes. El fin de semana ya empezó torcido para el turinés. Para colmo, Marc Márquez confirmó sus buenas sensaciones del test con la Ducati y firmaba el mejor tiempo.

En la carrera del domingo, el 93 tuvo un problema con la presión de los neumáticos y tuvo que dejar pasar a Álex Márquez para calentarlo y subirle la presión. Tras estar detrás de su hermano las vueltas necesarias para evitar una sanción, Marc decidió recuperar la cabeza de carrera y pasó al 73. A partir de ahí, en apenas unos giros, ya le había metido unas décimas de ventaja al segundo. Por detrás, Pecco, sufría para intentar dar caza a los hermanos Márquez, que estaban un punto por encima de él, sin éxito alguno.

Al bicampeón de MotoGP no le salieron las cosas en el primer fin de semana de carreras y ya soltó la primera pulla: «Marc ha jugado. ¿A qué me refería? A que si él quería, ganaba la carrera con más de cinco segundos, yo pienso, porque tenía ya un segundo a Álex, o más, después, lo ha dejado pasar, ha estado ahí atrás jugando y, después, cuando a falta de dos vueltas, ha decidido ponerse primero, se ha ido, así que él tenía mucho más que nosotros». Bagnaia daba a entender que no se creía lo del problema del neumático.

La armonía duró una carrera

Desde que Marc Márquez fichó por Ducati, la marca que da sus motores al equipo de Valentino Rossi, satélite de los de Borgo Panigale, se hablaba de la armonía en el box. Las altas esferas del equipo confiaban en mantener la armonía a pesar de que sus dos pilotos estuvieran compitiendo por el título. Durante la pretemporada, las cosas fueron muy bien. Ambos pilotos trabajaron unidos para dar instrucciones a los ingenieros para mejorar la moto, pero llegó la primera carrera y todo se torció.

La superioridad del español en Tailandia ha dejado el primer desenlace entre ambos pilotos. Ducati hizo oídos sordos ante lo ocurrido y ensalzó a Marc Márquez tras su gran carrera. De hecho, Gigi Dall’Igna se rindió al español y besó su moto después de que ganara la carrera del domingo. Incluso Tardozzi celebró la victoria. Hasta ahora, Bagnaia era el rey en el equipo, no tenía rival dentro del box, pero ahora le han metido a un ocho veces campeón del mundo como rival en su propia casa y tendrá que pelear duro para batirle. La primera batalla España-Italia ha caído del lado de España tras el triunfo aplastante del 93.