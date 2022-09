El Manchester United sigue lanzado con Casemiro y Cristiano en el banquillo

Casemiro y Cristiano Ronaldo volvieron a ser suplentes con el Manchester United en una nueva victoria de los diablos rojos frente al Arsenal de Mikel Arteta, y ya son cuatro consecutivas. Los ex jugadores del Real Madrid están viviendo situaciones completamente diferentes a lo que inicialmente esperaban. En cuanto al brasileño, sigue sin entrar en un once donde Ten Hag ha dado con la tecla utilizando a McTominay y Eriksen en la sala de máquinas. Respecto a Cristiano, el jugador portugués ha sido suplente en los últimos cuatro partidos, algo que no sucedía desde 2005.

El Manchester United ha cogido velocidad de crucero en la Premier League y nadie le para. Ni el Arsenal que, pese a la derrota frente a los diablos rojos, seguirá una semana más como líder en Inglaterra. La temporada para los de Old Trafford no comenzó de la mejor manera sufriendo dos derrotas en los dos primeros partidos. La humillante actuación frente al Brentford en la segunda jornada supuso un punto de inflexión para un Manchester United que ya es quinto en la clasificación.

El partido vio como su nueva estrella, Antony, fichado por 100 millones de euros procedente del Ajax, tuvo un inmejorable debut en Old Trafford anotando su primer gol con la camiseta ‘red’ a los 35 minutos del encuentro, siendo este uno de los jugadores más destacados de la primera parte. Después, en el minuto 58 fue sustituido por Cristiano Ronaldo, cuya actuación fue algo pobre con apenas presencia en el juego de su equipo.

El portugués parece no contar para su entrenador, que se ha atrevido a sentarle en cinco de los seis partidos de esta Premier League. Al entrenador holandés parece no haberle gustado el imperioso deseo de Cristiano por abandonar el club este mismo verano y ha tomado la decisión de contar con otros jugadores para esa demarcación. Ya son seis jornadas y el jugador de 37 años todavía no se ha estrenado como goleador.

Situación extraña para Casemiro

Casemiro llegó al United en los últimos días del mercado de fichajes con el objetivo de vivir una nueva experiencia fuera de España. La realidad es que desde que llegó a Mánchester, el equipo no ha perdido y ha enlazado estas cuatro victorias consecutivas desarrollando un fútbol bastante interesante. No obstante, el brasileño sigue sin entrar en el once y deberá esperar para tener su oportunidad.

El próximo encuentro de los diablos rojos será el jueves contra la Real Sociedad en el primer partido de la Europa League, donde Casemiro podría estrenar titularidad e ir cogiendo los automatismos que pide Ten Hag para su equipo.