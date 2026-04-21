Madrid presenta por todo lo alto el Eurobasket 2029: «Ofreceremos algo espectacular»

Madrid será el epicentro del mundo del deporte. Dentro de tres años, la capital española acogerá el Eurobasket 2029 con la ilusión de liderar un proyecto en «la casa del mejor baloncesto del mundo» como la principal sede del torneo. Una presentación por todo lo alto con Isabel Díaz Ayuso al mando explicando el gran impacto mediático y económico que tendrá en la ciudad durante las tres semanas de verano de ese mismo año.

«Vamos a ofrecer al mundo una imagen espectacular», avisó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso protagonizó este martes junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, un acto donde ambas pusieron en valor el acuerdo alcanzado entre las instituciones que dirigen para traer el torneo a la capital española.

Madrid será la principal de las cuatro sedes del Eurobasket 2029, siendo Atenas, Liubliana y Tallín las secundarias. En la capital española se celebrarán hasta 31 partidos del torneo: los quince del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los dieciséis de la fase final.

Todos ellos se disputarán en el Movistar Arena a excepción del inaugural, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y apunta a ser uno de los grandes reclamos del evento. Dicho partido supondrá algo «nunca visto en el baloncesto FIBA», en palabras de Aguilar, quien espera que este Eurobasket sirva para «elevar el baloncesto a un nuevo nivel».

Un impacto económico nunca antes visto en Madrid

Aguilar, quien ha agradecido el apoyo «sin fisuras» de la Comunidad de Madrid a la organización del torneo, ha subrayado que en el último Eurobasket el 75 % del público se desplazó desde otros países. Ayuso subrayó en que un evento así «se traduce en economía, en oportunidades de empleo y en turismo», y el Gobierno regional estima un impacto económico superior a los 270 millones de euros.