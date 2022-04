La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez todavía colea y sigue dando mucho que hablar en el mundo del corazón. Pese a que llegaron a un acuerdo para el divorcio, siguen saliendo a la luz diferentes informaciones y declaraciones como las últimas de Mina Tostado García, madre de la ex gimnasta. La progenitora endurece su discurso y atiza al mítico presentador de Pasalabra en sus cuentas de redes sociales.

«¿Quién habla de egocentrismo? A mí me dijo un día que le gustaría tener una calle con su nombre. Me quedé muerta, ahí lo vi claro», cuenta la madre de la ahora actriz, que deja claro que el presentador se aprovechó de la notoriedad de su hija cuando empezaron: «¿Perdona? En ese año que empezó con ella Almudena era reconocida en medio mundo, su página de fans en Facebook tenía 42.000 seguidores y él empezaba en el ‘pasa’ (‘Pasapalabra’). Hablamos del 2007, él no era nada aún! Le vino fenomenal a todo el mundo le decía que estaba con la mejor gimnasta española».

No es mía pero me habría gustado inventarla. #frases pic.twitter.com/S77jZfMZJo — Mina Tostado Garcia (@Almocobar) March 27, 2022



En un tono más sarcástico, Mina Tostado le dedicó un poema a Christian Gálvez, pues el presentador es un amante de la lectura, los poemas y las declaraciones de amor, como la que le hizo a Patricia Pardo recientemente. «Cuando un galán se vuelve charlatán y un roscón en empanadilla, (yo también hago poesía). Dicen que para dormir bien es bueno reír. Yo me pongo este vídeo todas las noches», escribió.

Hace unos días, la madre de Almudena Cid también respondía a un usuario así refiriéndose a la nueva relación de Christian Gálvez con Patricia Pardo: “Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida».