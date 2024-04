Lucía Javorcekova abre su Onlyfans: así es la espectacular ex ciclista que arrasa con sus desnudos

Lucía Javorcekova era considerada por muchos la ciclista más bella del mundo, pero decidió centrarse en otras facetas. Concretamente, se hizo una cuenta en Onlyfans y empezó a publicar tórridos posados y desnudos en las redes sociales a cambio de dinero. Su éxito era y es rotundo, aunque hace unos meses tomó una decisión impactante que sorprendió a todos. Cerró su cuenta con millones de followers «porque soy mucho más que mi cuerpo y una cara bonita o un número de seguidores. No me importa ser vulnerable y mostrar mis fallos».

Por suerte para sus millones de followers, Lucía Javorcekova acabó recondiserando esa decisión y volvió a abrir su perfil oficial para publicar sugerentes fotos y vídeos. En Instagram juega con sus posturas para publicar desnudos sin censura, mientras en Onlyfans sube contenido totalmente explícito con el que se gana la vida. Además, su suscripción ahora es gratuita, por lo que sus fans están de enhorabuena, aunque lo normal es que no sea por mucho tiempo.

El renacer de Lucía Javorcekova

La ex deportista balcánica superó el bache, pero contaba así lo que sentía meses atrás: «Creo que estoy lista para compartir mi historia. Tal vez necesitaba perder ese gran número (seguidores), porque no me sirve de todos modos… Realmente no sentí que lo mereciera. Como todo en mi vida. Siempre tuve esa sensación de que no soy suficiente. Pasé por mucho, como toda persona en este mundo. No quiero que te sientas mal por mí. Nunca quise arrepentirme, ya que no me arrepiento de nada. Pero siento que necesito compartir todo contigo. Como hice con todos mis amigos. Es una sensación jodidamente buena la de compartir. Es curativo».