El Longines Global Champions Tour regresa a Madrid en su 115ª edición con las entradas ya a la venta

El circuito hípico de saltos más importante del mundo regresa a Madrid, convirtiéndose una vez más en su primera parada europea (y única sede en España) en la edición de 2026. En pleno Día de San Isidro, festivo en la capital, el Longines Global Champions Tour se presenta como uno de los planes imprescindibles para disfrutar de la ciudad en un entorno único.

Tras su paso por Doha, Ciudad de México y Shanghái, el circuito aterriza en el Club de Campo Villa de Madrid del 15 al 17 de mayo, para llevar toda la emoción de la “Fórmula 1 de la hípica” al 115 CSI 5* Madrid.

El Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid del domingo por la tarde será, como es tradición, el gran plato fuerte del fin de semana. Puntuable para la clasificación general del campeonato y con obstáculos a una altura de hasta 1,60 metros, pondrá a prueba a los mejores jinetes y caballos del momento en una de las pistas más emblemáticas del circuito. Las entradas para esta cita ya están disponibles en su página web.

La icónica pista verde del Real Club de Campo Villa de Madrid acogerá también el sábado por la tarde la centenaria Copa de S.M. el Rey – Trofeo Caser Grupo Helvetia, con obstáculos a 1,50 metros, así como la Global Champions League, que reunirá el viernes a algunos de los equipos más potentes del panorama internacional.

El programa deportivo incluirá un total de 16 pruebas, siete de ellas puntuables para el Longines Ranking FEI, con cerca de 230 salidas a pista y la participación de alrededor de 140 jinetes procedentes de todo el mundo. En total, la competición repartirá más de un millón de euros en premios, consolidando a Madrid como una de las grandes citas del calendario ecuestre internacional.

Durante los tres días de competición, los mejores clasificados del ranking mundial, junto a campeones olímpicos y vencedores de Copas del Mundo, se darán cita en la hierba del Real Club de Campo Villa de Madrid para luchar por la victoria en un escenario único.

Más que competición

En pleno día festivo de San Isidro, el Longines Global Champions Tour de Madrid se consolida como el plan perfecto para disfrutar de la jornada en la capital. Más allá del espectáculo deportivo, el evento ofrece una experiencia completa al aire libre que combina deporte, ocio y entretenimiento para todos los públicos.

Cada año, más de 20.000 personas disfrutan de un ambiente único que convierte la cita en uno de los grandes planes de la primavera madrileña. Un village comercial con firmas de moda, complementos y marcas especializadas, junto a los espacios dinámicos de los patrocinadores, ofrecerá múltiples opciones de entretenimiento durante todo el fin de semana.

La oferta gastronómica, con una amplia zona de food trucks, música en directo y actividades infantiles, completa una experiencia pensada para todos los públicos. Los más pequeños contarán además con su propio espacio en el ya tradicional Pony Park, donde podrán vivir su primera experiencia como jinetes en un entorno seguro y divertido.

Entradas ya a la venta

Las entradas ya están disponibles a través de la web www.oxersport.com, con precios desde 17€ para adultos.