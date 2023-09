Lluvia de reveses a Piqué por «matar» la Copa Davis: «Al menos cállate la boca»

2019 supuso un año de máxima innovación para la Copa Davis, después de más de 100 años de historia bajo un formato que, tras el impulso de Gerard Piqué y su empresa, Kosmos Tennis, pasó a quedar obsoleto para disputarse en uno nuevo que no ha convencido ni a los tenistas ni al espectador. Con el empresario y ex futbolista ya fuera del proyecto, tras dar por finalizado un acuerdo de 25 años mucho antes de su vencimiento, la Davis sigue sin triunfar y a las críticas hacia Piqué y la ITF de una leyenda del tenis como Stanislas Wawrinka, se ha sumado ahora otros jugadores de renombre de la pasada década, el francés Julien Benneteau y el estadounidense Mardy Fish.

Benneteau, ya retirado y actualmente en el cargo de capitán de Francia en la Billie Jean King Cup, se metió en la conversación que tuvieron a través de las redes sociales Wawrinka y Piqué, al hilo del maltrato sufrido por la Copa Davis desde hace unos años y debido a su cambio de formato. Las palabras del veterano francés fueron muy duras con respecto al presidente de Kosmos, al que contestó directamente. «¿Cómo te atreves a hablar? Has matado literalmente a uno de los pilares del tenis, junto a la ITF. Así que por favor al menos cállate la boca», escribió, en su cuenta de Twitter.

Piqué dejó ahí la conversación y no respondió a Benneteau, quien llegó a ser 25 del ranking ATP y se labró una carrera sólida a la que pondría punto y final en 2018. Sin embargo, con Stanislas Wawrinka, aún en activo y como líder de Suiza en la Copa Davis 2023, la discusión sí tuvo lugar con la opinión de Gerard y varios recados del campeón de Roland Garros, Open de Australia y US Open.

«Gracias a Gerard Piqué y a la ITF», publicaba Wawrinka desde la misma pista de Manchester en la que se celebró el Francia-Suiza del Grupo B de la Copa Davis 2023. El helvético dejó constancia, con un vídeo, de que las gradas estaban vacías, en su práctica totalidad al comienzo de la jornada y lo denunció en redes sociales con un recado al que fuera impulsor del nuevo formato de la Copa Davis, aunque se salió del proyecto antes del inicio de la edición de 2023.

Ni corto ni perezoso, Piqué contestó a Stan presumiendo de la asistencia de público de la edición anterior, según datos oficiales de la organización con la que había llegado a un acuerdo, roto tras cuatro años pese a que estaba firmado para 25. Esto mismo le quiso recordar Wawrinka en un nuevo mensaje. «¡Después de un mal día en la pista –perdió su partido ante Humbert– al menos me hiciste reír! Sería fantástico entender, si fue un éxito el año pasado, por qué los 25 años de acuerdo finalizaron después de cinco», le respondió el tenista en activo, antes de que Piqué zanjara la conversación. «Seguimos sin saberlo. Veremos qué dicen los jueces», completó, deseando buena suerte a Wawrinka para el resto del año.

Acusan a Piqué de «matar» la Copa Davis

Las palabras de Stanislas Wawrinka y las de Julien Benneteau dejan el comprobante de que los tenistas no están a gusto con el cambio impulsado por Gerard Piqué y Kosmos Tennis, junto con la ITF en 2018, pero fue el ex jugador y ex capitán de Estados Unidos, Mardy Fish, el que fue, probablemente, más duro con la organización del nuevo formato de la Davis, al hilo de las conversaciones por redes sociales surgidas con Piqué. Contestando al tuit de Wawrinka, Fish fue muy contundente, en un mensaje dirigido a los mismos destinatarios. «Han matado la Copa Davis», sentenció el ex número 6 del ranking ATP.

