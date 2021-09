Toda Argentina habla de Fernando Gago, y no tiene nada que ver con el fútbol, ni con su pasado como jugador ni con su presente como entrenador, sino con su vida privada. Y es que el ex del Real Madrid protagoniza un lío amoroso que está dando mucho que hablar en su país y que incluso ya ha cruzado las fronteras.

Al parecer, su esposa ha dejado a Gago recientemente y le ha pedido directamente el divorcio. Gisela Dulko, ex tenista de 36 años y madre de los hijos del ex jugador merengue, habría pillado al que fuera mediocentro con su mejor amiga, Veronica Laffitte, dueña de la escuela de baile en la que aprendían sus hijos.

“Al parecer, Gisela los encontró en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puerta y allí estaba Fernando Gago con esta otra mujer. Se casaron hace diez años y tienen tres hijos. Siempre mantuvieron un perfil bajo. Se separaron por su infidelidad. La engañó con su mejor amiga. Ese grupo de amigas eran mamás en la escuela de sus hijos. Gisela los ha cambiado a otra escuela», desvela la periodista argentina Cinthia Fernández.

No corren buenos tiempos para Gago, que tras anunciar su retirada en noviembre del año pasado se estrenó como entrenador y fue destituido tras seis derrotas con el Club Atlético Aldosivi. Sin embargo, mucho peor que eso ha sido que su mujer le pillara en la cama con una íntima amiga suya, una Verónica Laffitte que borró de inmediato sus cuentas en todas las redes sociales, aunque se ha filtrado una foto suya de 2019 en un evento en Mendoza.

“Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, continuó la periodista, que asegura que la ex tenista va a pedir directamente el divorcio.