Robert Lewandowski quiere ser la bestia negra

La casa del terror ya no da tanto miedo. Al menos no tanto como hace un año, cuando el Bayern volvió a tragarse al Barcelona con una superioridad aplastante. Ahora el jugador más determinante ha cambiado de bando y viste de azulgrana. El Barça vuelve a Múnich con Robert Lewandowski en sus filas, reforzado por su buen arranque de temporada y decidido a sumar la primera victoria de su historia en el Allianz Arena. No es un partido definitivo, pero sí de esos que confirman o niegan tendencias. El primer gran examen del curso para Xavi y su nuevo proyecto.

Parece un siglo, pero en realidad apenas han pasado dos años desde el 2-8, un resultado tan bestia que basta pronunciarlo para que todo el mundo sepa a qué partido refiere. Tan solo dos jugadores del Barça repetirán titularidad este martes respecto a aquella infausta noche en Lisboa, Ter Stegen y el capitán Sergio Busquets. Otros ya marcharon (Messi, Suárez, Griezmann) o se han convertido en carne de banquillo (Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong). Ahora las estrellas son otras.

Principalmente Lewandowski, autor de 344 goles en 375 partidos con el Bayern. Tan solo le supera Gerd Müller en toda la historia del club alemán. El polaco incluso ha subido esa media goleadora en las primeras semanas de su nueva aventura en el Camp Nou: nueve tantos en seis partidos. No solo marca, también hace jugar y ordena a sus compañeros con la autoridad que le confieren su palmarés y su edad. Nadie se lo discute. Desde la salida de Messi estaba libre el rol de mega estrella y lo ha ocupado con toda la naturalidad del mundo.

El 9 descansó en el último partido contra el Cádiz, donde Xavi confirmó que piensa manejar con manos de cirujano la enorme plantilla que maneja esta temporada. También fueron suplentes Dembélé, Pedri o Koundé, frescos para pelear por el primer puesto contra un Bayern que se deshizo del Inter en su estreno. Máxima prudencia culé. Sigue muy presente en la memoria el doble petardazo europeo de la temporada pasada, primero en la Champions y luego en la Europa League.

Dudas en el Bayern

Como ocurre con los vasos comunicantes, el ascenso del Barcelona viene acompañado de un descenso del Bayern, aunque todavía no está claro de cuanta magnitud. El butrón dejado por Lewandowski ha sido parcheado con la llegada del senegalés Sadio Mané y el otro gran refuerzo ha sido el central holandés Matthijs de Ligt. El equipo no termina de arrancar y encadena tres empates seguidos en la Bundesliga, donde es tercero por detrás de los sorprendentes Union Berlin y Friburgo.

En Múnich ya afloran las primeras críticas contra Julian Nagelsmann, pero su equipo demostró en el Estadio Giuseppe Meazza que su estatus de aspirante a la Champions no peligra. Allí marcó un doblete Leroy Sané, convertido en su referente ofensivo junto con el mencionado Mané y un experto en martirizar a los culés como Thomas Muller. El Bayern cuenta cuatro victorias seguidas contra el Barça con 17 goles a favor y 4 en contra. Fríos datos para templar la calentura del presente.