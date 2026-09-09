Leganés cobrará 50.000 euros por partido al Rayo Vallecano por usar Butarque

La situación del Rayo ha generado una reacción en cadena. El cabreo de afición y equipo de tener que jugar en Butarque, más allá de tener que jugar lejos de. Vallecas podría derivar en un gasto extra para el club madrileño cada vez que tenga que jugar en el estadio pepinero. Y es que el Ayuntamiento de Leganés estaría barajando cobrar hasta 50.000 euros cada vez que tengan que usar sus instalaciones a partir del próximo partido.

Hasta ahora no les pasaban factura por jugar allí. A raíz de que perdieran la concesión del Estadio de Vallecas, el Rayo ha tenido que jugar ya dos veces como local (Alavés y Racing) en Butarque. Es por ello que el Gobierno municipal habría dicho basta y planea cobrar al club de aquí en adelante hasta que pueda encontrar una solución con su estadio. El hecho de tener que costear el cordón policial, limpieza de la vía pública, atención sanitaria y demás actividades que rodean al evento deportivo deriva en una cuantía que rondaría los 50.000 euros.

Se aplicaría a partir del partido del próximo 15 de septiembre contra el Espanyol. Ya lo adelantó el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco: «Una cosa es ayudar a un equipo de Primera División, pero no me querría ver en la situación de cobrarlos los servicios públicos que implica un partido así». Una cantidad que se añadiría al propio alquiler que está pagando el Rayo por jugar en Butarque, que podría ser de unos 120.000 euros. Es decir, al Rayo le costaría en torno a 170.000 euros cada jornada.

Un gasto que genera más intranquilidad en el Rayo, que mantiene la presión a la Comunidad de Madrid para que les devuelva la concesión y jugar en Vallecas. Por el momento, se espera que el partido ante los pericos se juegue en Butarque y la fecha marcada en el calendario es el próximo 10 de octubre contra el Athletic. Para ese entonces esperan regularizar la situación en el Rayo. Hasta entonces, Leganés se prepara para aumentar su factura.