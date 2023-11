Laporta explota contra el arbitraje: «Fue un penalti como una catedral»

Mientras que Xavi Hernández comparecía en rueda de prensa en la previa al partido entre el Barcelona y el Oporto, Joan Laporta se encontraba en el acto de presentación del Maratón de TV3. El presidente del conjunto azulgrana también estalló contra los árbitros como ya lo hiciera el entrenador el pasado sábado tras el choque ante el Rayo Vallecano. También ratificó su figura de cara a los próximos encuentros donde el equipo se juega la temporada.

«Lo de Raphinha creo que todos coincidimos que fue un penalti como una catedral. Y el de Lewandowski, también. Eran dos penaltis clarísimos. Nosotros a intentar ganar, es nuestro tema. Lo otro ya es agua pasada. Estamos en la pomada y vamos a por todo», aseguró presidente a los medios a la salida de un acto.

Laporta, que asistió a la presentación de los actos futbolísticos de La Marató de TV3, aseguró que la Directiva apoya a Xavi pese a los últimos resultados y juego irregular. «Cerramos filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Para nosotros es un orgullo tener a un entrenador como Xavi, siempre lo hemos dicho», recalcó.

«Estamos totalmente con él. Tenemos plena confianza en él y ahora ya tiene a todos los jugadores disponibles. Frenkie y Pedri están a disposición y tenemos muchas más soluciones de las que teníamos. En este tiempo con los lesionados ha conseguido salir adelante, lo que no era fácil», argumentó, pese a que Gavi estará lesionado hasta final de temporada.

«Confiamos que ante el Oporto vaya bien. Lo tenemos muy motivado. Hemos estado hablando antes y después de Vallecas. Llevamos un tiempo que somos conscientes de lo que hay y Xavi está consiguiendo salir adelante», manifestó Laporta.

Xavi también se queja

Pero antes, Xavi Hernández compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación y también se quejó de los árbitros. Ya lo hice en Vallecas tras el partido ante el Rayo donde reclamó penalti sobre Raphinha de Pacha Espino, pero este lunes repitió su discurso: «Es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protejo en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también».

«Creemos que condiciona. Para nosotros sí, muchísimo. Si no tiene un jugador detrás quizá Balde podría incluso haber dejado pasar el balón. Son situaciones difíciles que nos salen cruz. También hay un penalti a Rafa parece, pero están saliendo cruz. De todas formas, nosotros nos debemos centrar en lo nuestro», dijo en Vallecas sobre la polémica en el gol de Unai López.

«Luego me decís que busco excusas pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte. Nos están saliendo cruz. Pasó en Getafe, en Granada… No es excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien. Para mí es penalti claro», añadió sobre el penalti no pitado a Raphinha.