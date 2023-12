Laporta descarta la cesión de Messi al Barcelona

Joan Laporta habló sobre un posible homenaje del Barcelona a Leo Messi. Desde que se marchó en el verano de 2021, el club de su vida no ha encontrado el momento para brindarle ese reconocimiento que se merece un jugador que lideró al mejor Barça de la historia, batiendo todos los récords habidos y por haber. Además, descartó la vuelta del argentino en forma de cesión.

«Nosotros estamos abiertos a hacerlo cuando ellos quieran. Messi es el mejor jugador de la historia y, por lo que le respetamos y admiramos, por supuesto, merece un homenaje en Can Barça», aseguró sobre el de Rosario. Messi es el futbolista que ha jugado más partidos (778), ha marcado más goles (672), ha repartido más asistencias (305) y ha conquistado más títulos (35) con la camiseta azulgrana.

Laporta desveló que se habló del homenaje a Messi, cuando el verano pasado se planteó la opción real de que el delantero regresara al Barcelona, pero que, al no producirse, «se quedó un poco en el limbo».

«Al final no se dio, porque lo que nos dijo era totalmente lógico: que por la presión a la que había estado sometido en París prefería ir al Inter de Miami, porque eso le daría cierta estabilidad. Una decisión que respetamos», explicó en su entrevista concedida a EFE.

Laporta da por hecho un futuro homenaje a Messi

En cualquier caso, el dirigente del club catalán dio el homenaje por hecho, aunque no pudo poner fecha: «No sé si será cuando volvamos al Spotify Camp Nou a finales del 2024 o cuando el estadio esté totalmente construido para julio de 2026».

En el momento de su reapertura, el Camp Nou tendrá un aforo de 70.000 espectadores y, en cambio, cuando la obra esté completada contará con 105.000 asientos, lo que haría lucir aún más el homenaje al mejor futbolista que ha pasado por el club en todo su historia.

«Tiempo habrá para hablarlo», resumió Laporta, quien descartó, eso sí, que Messi pueda volver a disputar un partido oficial con el Barça cedido por el Inter de Miami. «Salen noticias de todo tipo, pero yo creo que eso ni siquiera está permitido por la FIFA», sentenció.

Los rumores del pasado verano

Y es que, como bien dice Laporta, ese hipotético regreso de Messi al Barça no fue más que ruido. El jugador argentino no dejó tan siquiera que llegara el verano y se acabó marchando al Inter de Miami, donde ha prolongado su estado de felicidad que tenía con Argentina y no con el Paris Saint-Germain.

Después de conquistar su primer y único Mundial con su selección, Messi encaró el último tramo de su etapa en el PSG. Finalmente, decidió unirse al proyecto de David Beckham en Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en el ídolo de su nueva afición con una buena racha goleadora.