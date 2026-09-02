Kobe Bryant: 10 frases inspiradoras de uno de los más grandes del baloncesto
Sus reflexiones hablan sobre el éxito, el esfuerzo y el deporte
La reflexión de Kobe Bryant sobre la adversidad: "Todo lo negativo es una oportunidad para que me levante"
El mundo de la NBA y el baloncesto de la NBA sigue llorando el trágico fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020. El legado de Black Mamba, apodo con el que se conocía a uno de los mejores baloncestistas de la historia, sigue planeando sobre los fans de uno de los principales deportes en Estados Unidos.
Es considerado por expertos y aficionados como uno de los mejores jugadores de la NBA, con 20 años de carrera que avalan esta afirmación, siempre con la camiseta de Los Ángeles Lakers, equipo con el que conquistó hasta cinco anillos. Con la selección estadounidense, se alzó en lo más alto con dos medallas de oro en las Olimpiadas de Pekín 2008 y Londres 2012.
Sin duda, uno de los grandes nombres del deporte en general y del baloncesto en particular. Pero su leyenda trasciende más allá de las pistas. La figura de Kobe Bryant supone una fuente de inspiración para todos los públicos debido a los preciosos mensajes que dejó en vida, relacionados con su forma de ver el baloncesto y el esfuerzo para convertirse en todo un ícono baloncestístico.
Sus 10 mejores frases para la historia
- «Nunca intenté demostrarle nada a otra persona. Quería demostrarme algo a mí mismo».
- «Todo lo negativo -presiones, desafíos- es una oportunidad para que me levante».
- «Si sientes miedo de fallar, probablemente fallarás».
- «No puedo identificarme con gente perezosa. No hablamos el mismo idioma. No los entiendo, no quiero entenderlos».
- «El básquet es más grande que anotar puntos y ganar campeonatos. Es más de si uno ha sido capaz de inspirar a la gente por un instante a que quieran ser una mejor versión de sí mismos».
- «Cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de lidiar con eso».
- “Si quieres hacer historia, tienes que hacer cosas históricas”.
- «Tengo dudas sobre mí mismo. Tengo inseguridad. Tengo miedo al fracaso. Tengo noches en las que aparezco en la arena y pienso: Me duele la espalda, me duelen los pies, me duelen las rodillas. No lo tengo. ‘Solo quiero relajarme’. Todos tenemos dudas sobre nosotros mismos. No lo niegues, pero tampoco capitules ante él. Lo aceptas».
- «Lo importante es que tus compañeros deben saber que tú los estás apoyando y que realmente quieres que sean exitosos».
- «Para jugar en la NBA hay que ser uno entre un millón. Yo me dije: «Seré ese uno entre un millón».