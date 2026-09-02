Kobe Bryant: 10 frases inspiradoras de uno de los más grandes del baloncesto

El mundo de la NBA y el baloncesto de la NBA sigue llorando el trágico fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020. El legado de Black Mamba, apodo con el que se conocía a uno de los mejores baloncestistas de la historia, sigue planeando sobre los fans de uno de los principales deportes en Estados Unidos.

Es considerado por expertos y aficionados como uno de los mejores jugadores de la NBA, con 20 años de carrera que avalan esta afirmación, siempre con la camiseta de Los Ángeles Lakers, equipo con el que conquistó hasta cinco anillos. Con la selección estadounidense, se alzó en lo más alto con dos medallas de oro en las Olimpiadas de Pekín 2008 y Londres 2012.

Sin duda, uno de los grandes nombres del deporte en general y del baloncesto en particular. Pero su leyenda trasciende más allá de las pistas. La figura de Kobe Bryant supone una fuente de inspiración para todos los públicos debido a los preciosos mensajes que dejó en vida, relacionados con su forma de ver el baloncesto y el esfuerzo para convertirse en todo un ícono baloncestístico.

Sus 10 mejores frases para la historia