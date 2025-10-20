Julián Álvarez: «Estando a nuestro máximo nivel podemos ganar al Arsenal y a cualquiera»

El Atlético en general y Julián Álvarez en particular regresan a Inglaterra. El delantero vuelve al lugar que le vio florecer y en el que se ganó la oportunidad de fichar por el club rojiblanco. No estuvo en la primera cita continental en Liverpool por lesión, pero este martes volverá a liderar a los de Simeone para buscar la primera victoria a domicilio del curso, algo desconocido todavía.

«Si estamos al cien por ciento en nuestro nivel podemos ganar al Arsenal y a cualquier equipo. Tenemos un grandísimo plantel, no arrancamos de la mejor forma pero el equipo ahora está muy bien, tuvimos algunas lesiones. El equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera», explicó Julián Álvarez.

El Atlético tiene la tarea de ganar como visitante y bailará en un escenario resbaladizo como es el Emirates. «Estamos muy bien, pero en los partidos fuera de casa nos falta ser más contundentes. También debemos mejorar defensivamente para que no nos conviertan y, luego, estar finos en ataque para poder ganar los partidos», aseguró Julián Álvarez.

El argentino actúa como ejemplo para explicar a sus compañeros cómo es el fútbol inglés. «En Inglaterra los equipos tienen más transiciones, extremos más rápidos, pero hay muchas cosas similares. El fútbol sigue siendo fútbol. El Arsenal es un gran equipo, le gusta tener la posesión, son fuertes a balón parado. Pero nosotros, con nuestras virtudes, podemos hacerles daño», dijo Julián Álvarez.

La Champions es la ambición del Atlético desde hace años. «Algo cambia en partidos así, pero en la forma de llevarlo a cabo para mí es lo mismo. Dar el 100% y prepararme como en todos los partidos. Tenemos que ser contundentes. Sabemos el rival que tenemos y el estadio en el que vamos a jugar. Con nuestras armas podemos hacer un gran partido», zanjó el argentino.