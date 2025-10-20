Simeone: «El empate contra el Arsenal sería bueno si el partido fuera como el de 2018»

La ruleta rusa del Atlético a domicilio apunta ahora al Arsenal de Arteta. Nueva prueba importante para un equipo solvente en el Metropolitano y cuando se aleja de su feudo. Sin victoria alguna fuera de casa en lo que va de temporada. El Emirates examina a los de Simeone que buscan su segunda victoria en lo que va de Champions tras golear al Eintracht de Frankfurt y caer contra el Liverpool. Adivinen qué partido se jugó en Madrid y cuál fuera. Pues eso.

El Atlético regresa a Inglaterra por segunda vez este curso. «Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno con un patrón de juego y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan. Han peleado las últimas ligas hasta el final demostrando la identidad que tiene el equipo. Mañana seguro que viviremos un partido con mucho ritmo», expresó Simeone.

El Atlético vuelve al lugar del crimen. En 2018, enmarcado en la ida de semifinales de la Europa League, los rojiblancos sacaron un valioso empate del Emirates tras jugar más de 80 minutos con un jugador menos por la expulsión de Vrsaljko. Se adelantó el Arsenal, pero Griezmann rescató importante un empate sobre la bocina. «Si el partido de mañana fuese como el de entonces, sí firmaría el empate».