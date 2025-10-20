Mikel Merino y Arteta se rinden al Atlético: «¿Defensivos? No se ganan Ligas sin ser un equipo completo»

La ruleta rusa del Atlético apunta ahora al Arsenal de Arteta. Nueva prueba importante para un equipo solvente en el Metropolitano y endeble a domicilio sin ninguna victoria en lo que va de temporada. El Emirates examina a los rojiblancos que buscan su segunda victoria en lo que va de Champions tras golear al Eintracht de Frankfurt y caer contra el Liverpool. Adivinen qué partido se jugó en Madrid y cuál fuera. Pues eso.

Merino y Arteta, los Mikel del Arsenal, han sido los encargados de analizar el duelo continental contra el Atlético. Lo han hecho desde el respeto y la admiración. «La etapa de Simeone en el Atlético es increíble. Ha creado una identidad, un espíritu… Es muy difícil lograr. Para mí es increíble. Es una inspiración para mí en muchas situaciones. Tiene mucha pasión. Tiene capacidad, mucha energía y voluntad para ganar», expresa el técnico de los gunners.

Misma línea que Arteta ha seguido Merino, quién también es un admirador del Atlético. «Si hacer bien tu trabajo es algo negativo es bastante injusto que lo valoren así. En el fútbol tienes que ser bueno a nivel defensivo, tienes que ser bueno a balón parado. Es un poco lo que hacemos nosotros pero también atacamos bien. Eso le ha pasado al Atlético pero no se ganan Ligas o se pelean todos los campeonatos si no eres un equipo muy completo», expresó el centrocampista.

El Arsenal lleva pleno de victorias y portería imbatida en lo que va de Champions. «Estamos en un momento bueno, pero nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a pedir muchísimo. El Atlético quiere ganar. Tienen ganas de ganar y un nivel de organización muy alto. Tienen mucho talento en el equipo para sus necesidades, pero el estado emocional nuestro es muy bueno», recalca Arteta.

Mikel Merino, quién sonó como fichaje rojiblancos hace algunos mercados, se espera un Atlético rocoso pese a sus limitaciones lejos del Metropolitano. «Cada época de fichajes hay mucha especulación. Estoy muy feliz de estar aquí y representar al Arsenal. Mañana me espero un equipo que compita desde el primer minuto hasta el final. Es un equipo con jugadores de un nivel altísimo. Todos sabemos el nivel que tiene el Atlético, el técnico… Tenemos mucho respeto», concluyó.