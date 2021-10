Nathalie Andreani revoluciona Francia. La influencer de 50 años, conocida por haber participado en varios realities como Secret Story o Heartbreak Villa, algo parecido a La isla de las tentaciones pero en el país vecino, es noticia por una entrevista que ha concedido a la revista Public en la que ha desvelado la proposición sexual de un jugador de la selección francesa.

Sin ningún pelo en la lengua, la modelo y estrella de Onlyfans asegura que un futbolista le ofreció mucho dinero por acostarse con él, algo que no gustó a Nathalie Andreani, que ahora ha decidido contarlo pero sin desvelar el nombre del internacional galo. «Me ofreció 50.000 euros para pasar la noche conmigo. En más de una ocasión debo añadir, pero lo rechacé. Era un jugador de la selección de Francia. Me sorprendió y me avergonzó. Fue una lástima, porque me lo hubiera imaginado si no me hubiera ofrecido ese dinero».

🚨 Nathalie Andreani : «Un joueur de l’Equipe de France m’a proposé 50 000 euros pour passer la nuit avec moi» https://t.co/as7anGLk3F pic.twitter.com/zSkwfFY7Qb — Public Mag (@InsidePublic) October 5, 2021



La influencer asegura que a su edad no necesita ese tipo de dinero para vivir. Vive de sus promociones, sus colaboraciones en televisión y de sus redes sociales. Concretamente, es Onlyfans la que más dinero da a Nathalie Andreani, que reconoce esa fuente de ingresos como una de las más altas. En esa red, la francesa publica a cambio de dinero fotos y vídeos sexuales sin censura, y los usuarios pagan por ello.

“Cuando estás en un programa, puedes ganar dinero, pero lo que te permite ganarte la vida es lo que hay alrededor. Con lo que gano no tengo ningún interés en hacer porno”, cuenta Nathalie, que pese a rechazar esa cantidad de dinero de un futbolista no esconde su fogosidad: «No tengo inhibiciones cuando estoy en la cama con un hombre. Si las cosas no van bien, no me avergüenza decirle que me deje hacerme cargo».