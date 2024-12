La juez busca ahora el ‘botín’ de Rubiales en Arabia tras no encontrar nada en Andorra y Dominicana

OKDIARIO accedió al resultado de la comisión rogatoria enviada por República Dominicana a España. Incluye los registros domiciliarios y de vehículos de Luis Rubiales y del resto de investigados, así como una exhaustiva investigación de sus cuentas bancarias y productos financieros. Tal como ha podido saber este periódico, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol tiene 60.000 euros en una cuenta y otros 20.000 en otra.

Lejos de localizar varios millones de euros procedentes de una supuesta comisión de altos vuelos de Arabia Saudí, fruto de los partidos organizados en ese país por la Supercopa de España, el resultado es de una cantidad ostensiblemente menor. Destaca que el dinero encontrado proviene de las cuentas de Rubiales en España, que estaba previamente declarado y que pasó el control contra el blanqueo de capitales.

La Policía de Andorra, tal y como publicó OKDIARIO, no ha localizado ninguna transferencia de Gerard Piqué a Luis Rubiales ni tampoco a personas del entorno del ex presidente de la Federación Española de Fútbol tras realizar un informe forense de las cuentas del ex futbolista culé en el Principado. La juez Delia Rodrigo impulsó el 27 de octubre de 2022 una comisión rogatoria para conocer los movimientos bancarios de Piqué, el Andorra CF y ocho empresas relacionadas con él.

Se buscaban presuntos pagos del dueño de Kosmos a Rubiales en forma de comisión por la intermediación en el contrato Supercopa de Arabia Saudí en 2019. Este hecho hubiese dado forma a las acusaciones de administración desleal y corrupción en los negocios que señalan desde la Fiscalía en el caso Brodie. Sin embargo, ambos extremos han sido desmontados debido a que no se han encontrado pagos a Rubiales o allegados por parte de ninguna empresa de Piqué ni desde las cuentas personales del ex jugador.