Jorge Vilda: «¿La vuelta de las 15? No depende de mí, estamos abiertos al diálogo»

El seleccionador de fútbol femenino, Jorge Vilda, atendió a los medios tras dar la convocatoria para la Copa de Naciones, en la que España seguirá preparando el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda. La principal noticia estaba en la ausencia de las 15 jugadoras que renunciaron a la Selección, puesto que se hablaba de un acercamiento con varias de ellas que podía llevarlas a volver al equipo. Quien sí que volvió a la lista fue Jenni Hermoso, una de las capitanas que, aunque no formaba parte de ese grupo de jugadoras, las mostró su apoyo en un comunicado y desde entonces no había sido convocada.

El seleccionador destacó que las 25 jugadoras llamadas «cumplen con lo que esperamos». «Tienen compromiso y máxima ilusión. Saben lo que es respetar los valores de la Selección y defender los intereses de tu país», señaló Vilda. También habló de la «buena salud de la que goza el fútbol español», debido a las convocatorias de las jugadoras de categorías inferiores y del «buen nivel» que hay en diversas futbolistas de la sub-19. Apuntó también a la importancia del «amor por la Selección» para recibir su llamada.

Las 15 jugadoras

«Llevamos cinco meses hablando de un conflicto que es muy manido y no voy a entrar. Nuestro foco está en las jugadoras y la Selección, en el próximo Mundial».

Jenni Hermoso

«Jenni cumple con lo que esperamos. No voy a entrar en lo demás. Es un nuevo equipo, una nueva selección. Son jugadoras que también nos pueden aportar algo diferente a lo que teníamos».

Sorpresas

«El caso de Codina y algunas otras nos basamos en el rendimiento que han dado con la Selección. Codina marcó, ayer la vimos jugar bastantes minutos y a buen nivel. Confiamos mucho en ella y en su nivel».

Grupo al Mundial

«Lo tenéis que entender, que salimos del foco. Otros seleccionadores sólo hablan de fútbol y nosotros nos tenemos que centrar en el equipo y en el fútbol. Hay otras jugadoras que aportan mucho y están super receptivas. Nosotros disfrutamos de nuestra profesión. Si mañana fuera el Mundial, me iba con estas 25 jugadoras».

Torneo

«Pensamos que es lo mejor el ir a Australia. Nace en octubre cuando nos acondicionamos y no quería que las jugadoras lo vivieran por primera vez antes del Mundial. Nos iremos 12 o 13 días antes allí. Todo esto lo intentaremos acelerar. Los rivales nos parecen adecuados. Jamaica puede ser similar a Zambia, que la tenemos en fase de grupos. Tenemos también a Australia, que va con todas las jugadoras de máximo nivel, porque es una selección de las más potentes. Luego, República Checa es una selección de máximo nivel, que viene de empatar con Inglaterra y que se asemeja a Costa Rica».

Viaje a Australia

«El viaje es el que es. La Federación nos va a dar las mejores condiciones. Más que nada es poner el cuerpo acorde a las condiciones horarias».

Las mejores jugadoras

«Hay muchas jugadoras que pueden cumplir con los requisitos de una internacional, además de las que hay».

Bloque actual

«La ilusión y que transmiten pasión. No se le ha dado todo el valor a lo que han hecho en las dos últimas concentraciones. Se han ganado el puesto, en cada entrenamiento luchan por estar en el once y me transmiten muchísima ilusión. Nuestra esencia nos sirvió para ganarnos el respeto y eso no va a cambiar. Tenemos jugadoras que nos permiten ser peligrosas al contragolpe, con diferentes tipos de defensa, de ataque… Para hacer muy buenos resultados, igual no es lo mejor con las jugadoras que mejor juegan, sino con otros parámetros con los que estamos entrenando para llegar al Mundial en las mejores condiciones».

Objetivo

«Si repasamos lo que ha sucedido en los últimos siete años. No voy a sacar números. Cómo se cogió la selección y como está ahora… me gustaría que en la historia del fútbol femenino España ha disputado dos Mundiales y este será el tercero. En la última Eurocopa fuimos mejores que Inglaterra, que fue campeona y pudimos ganar. En cuanto a ambición, tenemos la máxima, pero somos conscientes de cuál es nuestra progresión y de que lo que tenemos por delante es ilusionante y tenemos muchísimas ganas de este Mundial. También tenemos humildad, porque cuando se va a un Mundial, en el que están las mejores del mundo, cada victoria cuesta muchísimo. El último Mundial de fútbol masculino ves que todo está cada vez más equiparado. Cada victoria es una conquista por lo que cuesta, no que nuestro objetivo sea ganar un partido».

Alexia

«Espero que me entendáis, no quiero desviar ni que haya más especulaciones. Exactamente lo mismo con conversaciones privadas que no es el momento de decir nada».

Vuelta de las 15

«Estamos en lo mismo. 25 jugadoras y Copa de Naciones. Lo demás, no me preocupa. Me preocupo de lo que controlo. Convocar a las mejores y tirar para adelante».

Salma

«Fue una pena que no pudiera venir a la Eurocopa por la lesión. Es una buena noticia que se haya recuperado bien. Nosotros estamos encantados de lo que ha hecho con la selección y con su equipo. No entendáis lo otro como ocultar. Conversaciones privadas no tengo que desvelarlas y es que son cinco meses hablando de lo mismo. Por mi parte está todo dicho. Yo tengo ganas de ver a mi selección y competir mis partidos».

Equipo del Mundial

«Demostramos que estamos muy pendientes de lo que sucede. A partir de ahí tratamos de construir la mejor selección posible. Hoy serían estas jugadoras, pero en abril puede haber cambiado la cosa. 15 días antes mandamos una prelista de 45 o 50 jugadoras. Y no metemos más porque la lista sería extensísima. Por ejemplo, Marta Carro nos ha convencido las últimas tres jornadas. Muchas jugadoras estarán con las orejas de punta y es lo que queremos, que nos lo pongan difícil. Todos los que estamos aquí, estamos muy pendientes de todo lo que pasa».

Jugadoras que pueden cumplir

«Pues que hay más. Tenemos unas 70.000 licencias. Me sé los nombres de las que pueden venir y tienen el máximo nivel. Son muchas».

Ausencia de Maitane

«Nos alegramos de que se haya recuperado de su lesión. La conocemos y ha estado con nosotros. Puede volver a ser llamada en cualquier momento. La animamos a que siga trabajando».

Posibilidades de las 15

«No depende de mí. Estamos abiertos al diálogo».