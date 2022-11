John Carew, mítico ex del Valencia, condenado a prisión

Un juzgado de Oslo ha condenado al mítico ex delantero noruego del Valencia John Carew a 14 meses de prisión y al pago de una multa de 52.000 euros por un delito de fraude fiscal. La sentencia considera probado que el jugador estaba obligado a pagar impuestos durante un período de seis años en los que tuvo residencia fiscal en el Reino Unido pero pasó en realidad más de la mitad del año en Noruega.

El fallo estima no obstante que no se trata de un delito «intencionado» sino de una «imprudencia grave». El también ex jugador de la Roma y el Aston Villa, además de la selección noruega, había admitido los cargos, por los que la Fiscalía reclamaba una pena de dos años de prisión.

Un mito en Mestalla

Carew, de 43 años, inició su carrera en el fútbol noruego, de donde fue fichado por el Valencia tras destacar con el Rosenborg en la Champions League. El espigado delantero formó parte del conjunto che que ganó dos ligas a principio de este siglo, y después de pasar por varios clubes y tener problemas de lesiones, se retiró a los 33 años. Carew ha desarrollado en los últimos tiempos una carrera cinematográfica que incluyen su participación en varias películas y una serie de televisión.

Carew se une así a una larga lista de futbolistas condenados por fraude fiscal, entre ellos estrellas como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Falcao, Casillas, Diego Costa… Casi todos llegan a acuerdos para rebajar sus penas, menos Xabi Alonso. El guipuzcoano prefirió ir a los tribunales por las acusaciones de delito fiscal entre 2010 y 2012, cuando jugaba en el Real Madrid, por las que la Fiscalía pedía 5 años de cárcel. Este gesto le valió numerosas críticas pero también muchos elogios desde ciertos sectores porque «por fin alguien tiene el coraje de enfrentarse a Hacienda».