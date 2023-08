Joel Parra: «Las dos veces que no hemos ido de favoritos nos ha ido bastante bien»

Joel Parra es uno de los 12 elegidos por Sergio Scariolo para defender la corona de la selección española en el Mundial de baloncesto. El alero fue campeón de Europa en su debut con la selección y ahora aspira a repetir éxito en su segundo gran torneo defendiendo la camiseta nacional. A sus 23 años, y recién fichado por el Barcelona, atiende a OKDIARIO en el momento más dulce de su carrera deportiva.

Pregunta: Te has convertido en uno de los protagonistas de la preparación con el cántico de El tete está en la parra que bailáis todos los jugadores en piña antes de los partidos. Se nota el buen ambiente que tenéis dentro del grupo.

Respuesta: ¡Ja, ja! Sí, es algo que ha salido de dentro del grupo. Al final de lo que se trata es de divertirse. La selección lleva muchos años haciéndolo así, casi dos décadas, y es uno de sus grandes éxitos. Le estoy muy agradecido a los veteranos, a Rudy, a Llull, a Víctor (Claver), a los Hernangómez, todos te ayudan mucho tanto en el día a día como en el funcionamiento del equipo y es un lujo estar al lado de ellos.

P: ¿Cómo ha ido la preparación? ¿Nos tenemos que preocupar por esas derrotas contra Estados Unidos y Canadá?

R: No, son partidos para ir viendo cositas. El techo lo tenemos muy alto. Seguimos trabajando con los nuevos jugadores y con todas las jugadas de Sergio (Scariolo). No hay que preocuparse, al final son partidos amistosos en el que no queremos enseñar todas nuestras cartas. Es importante competir contra rivales como Estados Unidos pensando en el Mundial. Estamos haciendo las cosas muy bien, mejorando cada día lo que nos pide Sergio. Vamos con mucha confianza y siendo humildes. Sabemos que podemos competir contra cualquiera, pero también perder contra cualquiera. Tenemos que repetir la mentalidad del último Eurobasket, ir partido a partido sin pensar más allá del día a día.

P: La FIBA vuelve a colocar a España sexta en la clasificación de favoritos al título. ¿No aprenden?

R: Son números, luego la competición te pone en un sitio. Creo que las dos veces que no hemos ido de favoritos, je, nos ha ido bastante bien. Nosotros solo tenemos que centrarnos en nuestro camino, en mejorar cada día y a partir de ahí ya se verá.

P: ¿Qué tiene España de especial para romper los pronósticos en tantos campeonatos?

R: Tiene cohesión, una química especial que casi ninguna selección tiene. Y eso es una gran ventaja, es importantísimo, es el gran éxito de esta selección. Esta Familia, que no solo es una etiqueta para quedar bien en redes sociales, sino que es una realidad. Aquí los veteranos te ayudan desde el primer momento a ser uno más. Al final todos queremos lo mejor para nuestra selección y para representar a nuestro país.

📌 ¡Y esta jugada qué! Joel Parra se viste de superhéroe para firmar un auténtico triplazo al final del tercer cuarto. pic.twitter.com/Sap26UHrW3 — Teledeporte (@teledeporte) August 19, 2023

P: ¿Cómo ves al resto de aspirantes al título? ¿Se trata de Estados Unidos y luego el resto?

R: Un Mundial siempre es súper complicado. Yo veo favoritos a Estados Unidos y Canadá, que tienen plantillas muy amplias, con jugadores con mucho talento. Pero puede pasar cualquier cosa y no tenemos que ir pensando en quién es favorito o no, sino en cumplir nuestro plan de partido cada día. Y si lo hacemos, seguro que llegaremos lejos, o al menos conseguiremos competir.

«Ricky necesita su tiempo»

P: Todas las selecciones han sufrido bajas importantes este verano y en el caso de España ha sido Ricky Rubio. ¿Cómo ha digerido el grupo su inesperada ausencia?

R: Estamos bien, nos hemos recuperado bien de la baja de Ricky. Es algo que suele pasar mucho y a lo que no se da mucha importancia. Primero está la persona ante todo y el equipo aceptó la decisión de Ricky. Todos estamos con él, apoyándolo a tope, y él lo sabe. Lo que toca es recuperarse y que vuelva otra vez a sentirse como le vimos en el Mundial de China, disfrutando tanto. Ahora necesita su tiempo y aquí estaremos siempre para animarlo y para recibirlo con los brazos abiertos.

P: A nivel personal, ¿qué te pide el seleccionador?

R: Con Sergio todo muy bien, me dio mucha confianza desde el primer día que llegué a la selección. Me pide que sea yo mismo, que dé esa intensidad que es un poco mi gen, la intensidad desde atrás, que juegue sin balón, que aporte al equipo la garra y la energía que debe tener un jugador joven como yo. Que esté con confianza, que tire cuando me toque hacerlo, que defienda, corra y rebotee. En definitiva, que aporte mi grano de arena al equipo.

P: La selección siempre ha sido un equipo de grandes bases y grandes pívots. Ahora, con Juancho, Aldama y tú mismo también se refuerza en el puesto de alero, que a veces era la pata coja del equipo.

R: También está Rudy, está Llull… No tenemos jugadores tan buenos en talento y que generen tanto como en el uno contra uno como Estados Unidos con Brunson o Ingram, o como Canadá como Shai Gilgeous-Alexander. Si nos pasamos la bola, atacamos, penetramos y la pasamos en equipo creo que somos muy difíciles de ganar. Esa es nuestra clave, jugar alegres en ataque moviendo la pelota. Eso nos da muchas más opciones. Nosotros también tenemos talento y alguna entrará.

Un Barça españolizado

P: Estás viviendo un momento inmejorable, afrontas tu primer Mundial y acabas de fichar por el Barcelona.

R: Estoy súper contento con el paso que he dado, era el siguiente paso que tenía que dar en mi carrera, entrenar y jugar contra los mejores. Siempre le estaré agradecido al Joventut porque sin ellos no estaría aquí. Tengo muchas ganas también de empezar la temporada porque es un nuevo reto. En la selección tengo a tres compañeros de mi nuevo equipo y todos tenemos ganas de hacer grandes cosas con el Barça.

P: El Barça te ha fichado a ti, a Willy y a Brizuela. Es un modelo de españolizar al equipo que ya le funcionó al Madrid y que está hecho con toda la intención, ¿no?

R: Eso tendrás que preguntárselo más a Juanqui (Navarro), que es el que ha pensado esto. Al final somos jugadores nacionales que lo vamos a dar todo porque sabemos lo que supone representar a un club como este. Jugadores jóvenes y con talento, es un paso muy bueno por parte del club. Al final, si luego no ganas la gente se queda más con eso. pero está bien y creo que tendremos muy ambiente. También he conocido a Abrines en esta concentración y todo perfecto. Los cuatro tenemos muchas ganas de luchar por todos los títulos con el Barça.

P: Es imposible prometer un resultado en el Mundial, pero, ¿qué promesa puede hacerle la selección a la afición española?

R: Lo que hará siempre España: competir, dejarnos todo por nuestra camiseta y nuestro país. No faltará el compromiso de nadie, de los doce jugadores y de todo el staff técnico. Llevamos muchos años en los que nunca ha faltado. Luego ganarás o no, te llevarás una medalla o no, pero compromiso, ganas y esfuerzo no van a faltar. Eso se lo podemos asegurar a la afición.