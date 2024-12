Javier Fernández, bicampeón del mundo de patinaje sobre hielo: «No tengo morriña de volver a competir»

Javier Fernández atendió a OKDIARIO desde la Pista de Hielo Javier Fernández en la Plaza de Colón, patrocinada por Jeep. El doble campeón del mundo de patinaje sobre hielo, siete veces campeón de Europa y bronce olímpico, aseguró que no se ha planteado volver a competir. Hace ya cinco años que colgó los patines y ahora actúa como «entrenador de apoyo». El madrileño dio las gracias a los patrocinadores por su apoyo para poder montar esta pista, y comentó que sin ellos «no sería tan bonita».

Pregunta.- Otro año más estamos en esta pista de hielo Javier Fernández en la Plaza de Colón… ¿Qué importancia tiene para usted esta pista?

Respuesta.- Llevamos ya cuatro años en esta misma localización. Para nosotros es especial. Al final es una pista de hielo icónica del centro de Madrid. Al final, esta pista de hielo ha formado parte de uno de los corazones en estas fechas. Y que nosotros podamos seguir estando aquí, brindando a estas personas que quieren pasar este momento mágico de la Navidad patinando un poco, es especial.

P.- ¿Cómo de importante es la aportación de JEEP para que esta pista pueda seguir siendo una realidad otro año más?

R.- Fíjate que yo siempre lo digo, que para la mayoría de las cosas los patrocinadores son fundamentales. En esta pista de hielo aquí en Colón los patrocinadores son esenciales y Jeep al final este año que ha empezado a trabajar con nosotros ha sido una de las piezas fundamentales de esta pista. Yo ya te lo digo por ahora, sin estos patrocinadores, esta pista no sería ni por el estilo igual, ni tan bonita, ni con el hielo tan bien, ni daría ese momento de la Navidad tan especial, ese momento mágico a la mayoría de las personas que pasan por esta plaza.

P.- Además, es una pista solidaria.

R.- Sí. Desde hace unos años llevamos trabajando ya con Down España y lo que se hace es una aportación de todas las entradas que se venden a las personas que vienen a disfrutar de esta pista de hielo. Se hace una recaudación de todas las entradas y se les da para que ellos la utilicen para la promoción del deporte, para cerrar esas barreras que hay a veces que sí pueden tener esas personas que tienen síndrome de Down. Entonces nos gusta mucho trabajar con ellos porque vemos el resultado y vemos dónde están gastando ese dinero.

P.- Esto sirve para acercar un poco a la gente al mundo del patinaje artístico, un deporte que no es tan visible en España.

R.- Pues una parte sí es cierto que no es un deporte muy visible y al final, en estas fechas, aquí no, a quien no le apetece estar en un mercado navideño con música navideña y hacer un deporte que también es navideño, como la pista de hielo y el patinaje artístico. Entonces yo creo que al final es acercar ya no solo como hemos hablado de Down España, que también acerca la pista de hielo a las personas con síndrome de Down, sino también acercarla a todas las personas que quieran venir a esta plaza. Todos los madrileños, toda la gente extranjera que sabemos que vienen en estas fechas a Madrid, pues al final ha terminado siendo parte de los corazones de la Navidad, como ya he dicho.

P.- Javier Fernández marcó una época en el patinaje español y siempre será recordado como el mejor… ¿Cuándo ve estas pistas no le entra un poco de morriña por volver?

R.- No me entra la morriña, la verdad, de volver. Sí es cierto que echo muchas cosas de menos. Echo de menos esa rutina de entrenamiento, ver a las personas, a todos los patinadores de todos mis compañeros de tantos años de competición. Eso lo echo de menos. Cuando nos juntábamos después de las competiciones también. Pero bueno, al final son etapas de la vida, las cosas cambian y yo me tengo que dedicar a otras cosas. No voy a estar hasta los 80 años compitiendo. Entonces al final tenía que decidir esa fecha para dejar la competición, la decidí y ahora me estoy dedicando a otras muchas cosas.

P.- ¿Alguna vez ha pensado en volver a ponerse los patines y regresar a la competición?

R.- No se me ha pasado por la cabeza. La competición no la echo de menos en sí, lo que es la competición, el estrés, los nervios, el no saber si vas a ganar o no, el si lo vas a hacer bien o no… No lo echo de menos en absoluto.

P.- Ahora está embarcado en otros proyectos y ayudando a jóvenes talentos. ¿Me podría contar un poco más sobre sus nuevos proyectos?

R.- Yo me denomino como un entrenador de apoyo. Lo que hago es viajar o dar un apoyo o una ayuda a diferentes pistas de hielo, a diferentes entrenadores y diferentes deportistas. Es un poco el trabajo que yo estoy haciendo actualmente como enseñanza. No tengo una base, no doy clases, no tengo mis propios alumnos, no tengo mi propio equipo de trabajo, pero sí genero ese apoyo con campamentos de verano, con seminarios o simplemente me contratan para ir a una pista de hielo y ver errores, dar ejercicios nuevos para que sigan mejorando esos deportistas y esos entrenadores que también como yo, nunca vamos a llegar a la perfección.

P.- ¿Se plantea ser entrenador a tiempo completo?

R.- Sí me planteo ser entrenador. Quería haber sido entrenador. Obvio que es mejor tener una base y tener un equipo y tener unos deportistas a los que les puedes ayudar día a día que estar viajando todo el día por el mundo. Yo prefiero estar en casa, pero de momento no se ha acercado la oportunidad. No tenemos esa pista de hielo en la que podemos trabajar. Ojalá que en un futuro sí, pero de momento no podemos decir lo mismo.

P.- ¿Qué piensa cuando ve a la gente que viene a disfrutar de este deporte?

R.- Pues es un placer. Es un placer verles, es un placer ver que se lo pasan bien, que disfrutan en familia, en pareja. Al final, se ve la felicidad. Justamente hace pocos días vine a la pista de hielo con unos amigos y es cierto que es especial. Es especial porque se junta un poco todo lo que es el espíritu navideño y se junta también la parte de deporte, la parte del patinaje sobre hielo. Y yo creo que es lo importante, que ya demasiado dura es la vida a veces que estos momentos nos den fuerza para el año que viene.

P.- ¿Qué le diría a aquellos jóvenes talentos que sueñan con ser como Javier Fernández algún día?

R.- Bueno, que es difícil, que han escogido un deporte complicado, muy complejo, pero al mismo tiempo muy bonito. Que el camino va a haber piedras, pero yo creo que todos los caminos hay piedras. Entonces que no se vengan abajo, que no dejen de luchar y que si realmente quieren patinar, que se esfuercen.