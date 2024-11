Javi Moreno: «En mi época había mejores delanteros españoles porque nos criamos en la calle»

Javi Moreno (50, Silla, Valencia) atiende a OKDIARIO desde el estadio Municipal de La Línea en la previa del duelo que medirá a las selecciones sub-21 de España e Inglaterra. El mítico ex futbolista de Milan, Alavés o Atlético de Madrid, entre otros, nos recibe en su feudo justo antes de comenzar su entrenamiento. Fue parte de la selección española con la que como jugador disputó cinco partidos y marcó un gol. Ahora, nos abre las puertas de su nueva casa como entrenador de la Balompédica Linense, equipo que milita en Segunda Federación.

Pregunta: Buenas tardes, quería preguntarle lo primero por su aventura en la Balompédica Linense. Ha cogido al equipo con la temporada ya empezada y está en una situación delicada en Segunda Federación.

Respuesta: La verdad que la situación es difícil y complicada. Cogimos al equipo en una situación delicada y estamos intentando hacer lo posible por ir saliendo de la zona roja. Pero todavía queda mucho camino por delante. Aunque los chavales están por la labor de ayudar y de salir de ahí abajo. Y vamos a hacer todo lo posible por salir de ahí abajo.

P: Con la experiencia que tiene en el fútbol, ¿qué les dice a sus jugadores?

R: En una situación como esta influyen muchas cosas. Influye el físico, la mentalidad, los golpes que te llevas… Y más siendo un equipo que tiene la exigencia de estar arriba. La cabeza es muy traicionera y los jugadores se desaniman. Y mi obligación es subirles la moral.

P: Este viernes se miden las selecciones sub-21 de España e Inglaterra. ¿Es muy positivo para La Línea que venga la Selección, verdad?

R: Por supuesto. Que un equipo como la selección española, aunque sea la sub-21, venga a jugar a La Línea es un privilegio. Es un honor tener a España aquí. Con jugadores que están en Primera División, de un alto nivel… La experiencia es muy bonita en un campo muy bonito como es este.

P: Un España-Inglaterra que se jugará muy cerca de la frontera con Gibraltar… parece que está hecho queriendo.

R: Supongo que lo habrán puesto también por cercanía para poder aterrizar. Imagino que aterrizarán aquí en Gibraltar y les pilla a apenas 300 metros del campo de fútbol. Para ellos será una pequeña ventaja.

P: ¿Cómo ve la convivencia entre los habitantes de La Línea y los de Gibraltar?

R: Llevo aquí un mes y no me ha dado tiempo a pasar. Puedo opinar poco de esa situación. Con los entrenamientos no me ha dado tiempo. Quiero pasarme un día a Gibraltar cuando tenga un día libre. En La Línea se vive espectacular.

P: En Gibraltar me han comentado que el tema «Gibraltar español» no se puede tocar. Es muy polémico. Lo de Rodri y Morata molestó mucho.

R: Bueno… eso son temas políticos. No voy a entrar ni voy a salir. Cada uno tiene su forma de ver las cosas y lo normal es que ellos tiren para lo suyo y nosotros para lo nuestro.

P: Es parte de la historia de la selección española. Hablemos de la absoluta. ¿Cómo la ve?

R: Tuve la suerte de ir a ver la final de la Eurocopa a Berlín y fue una experiencia increíble. Tenemos una Selección de gente joven, con ilusión y con hambre. Eso dice mucho a nuestro favor. Luis de la Fuente ha montado un equipo muy sano y esperemos que esta preparación para el Mundial sea más o menos igual. Y que todo parta desde la humildad. Que no nos creamos que porque hemos ganado la Eurocopa, va a ser fácil para ganar el Mundial, porque son jugadores muy jóvenes. Hay que tener los pies en el suelo y estoy convencido de que el entrenador lo va a llevar a cabo.

P: Usted ha sido delantero y en este país necesitamos ese perfil para la Selección. No hay tantos. Tenemos a Morata, Joselu en esta convocatoria no ha entrado, ha subido Samu… antes había más delanteros.

R: Yo siempre lo digo, la diferencia entre ahora y mi generación es que nosotros nos hemos criado en la calle. Y ahí jugando al fútbol se aprenden muchas cosas. Es verdad que ahora todos los niños de estas generaciones tienen todos los medios a su alcance. Buenos campos y buenos balones. Pero lo que te enseña la calle solamente se aprende jugando en la calle. Por eso pienso que en mi época había mejores delanteros que los que hay ahora. Ahora hay buenos delanteros también, pero pienso que en mi época, a nivel nacional e internacional, había muchos mejores delanteros que a día de hoy.

P: Saliéndonos un poco del fútbol. Un muy amigo tuyo, Pepe Reina, junto a otros futbolistas, protestaron contra la clase política en redes sociales tras lo ocurrido en Valencia. ¿Qué opina de cómo está el país?

R: Yo de política entiendo bien poco. No es que no me quiera meter. Pero me pilla directamente porque soy valenciano, soy de Silla. Gracias a Dios en mi pueblo solamente ha llegado hasta el polígono industrial. Y muchas de las naves que están allí están para la ruina. He estado allí y aquello es una catástrofe grandísima y no sé quién tiene la culpa. Pero supongo que los políticos tendrán que tener sus responsabilidades. Porque al final son ellos los que manejan y dan órdenes para que estas cosas no sucedan. Mira aquí en Andalucía. Ha llovido también y han evitado muertes. Es cierto que decir eso ahora es fácil. Pero si estas cosas se avisan a tiempo puedes evitar muchas muertes. Valencia ahora es una locura. Tengo un amigo que ha perdido a su mujer en medio de la carretera. Tengo a mi hija y a mis hermanos que están allí ayudando. Me pilla de cerca, pero no sé decirte quién tiene la culpa. Es algo de la naturaleza. Pero la gente que está preparada lo tendría que haber avisado con tiempo.

P: ¿Te da la sensación de que con el gran país que tenemos algunos políticos se lo están cargando?

R: Cada uno tiene su forma de ver las cosas y su ideología. Yo actuaría de otra manera, pero hay que respetar todo. Tenemos lo que hemos votado los españoles. Ni más ni menos. Eso es lo que tenemos y con eso hay que tirar para delante. ¿Qué lo hacen mal? Pues tenemos que hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar y buscar a otros que lo puedan hacer mejor. Pero al final todos se equivocan. Los del PP, los del PSOE… El problema es que no aprovechen esto para no echarse «mierda». Deberían ayudarse uno a otros para solucionar problemas. Y que de verdad se ayude a la gente. En La Palma con el tema del volcán, fíjate lo que pasó. Y ahora en Valencia esperemos que lleguen las ayudas.

P: A pesar de todos los problemas, ¿España es el mejor país para vivir?

R: Para mí sí. Yo soy español de toda la vida. Fue un orgullo defender a mi país y a mis colores. Y a lo que me han inculcado desde pequeño. Pero tenemos que unirnos todos. Da igual que seas de derechas o de izquierdas. Rojo, blanco, azul o amarillo. Hay que ayudar. La gente que manda tiene que ayudar y no que se ponga en contra de otras cosas.

P: Volvemos al fútbol. De pequeño quería ser portero, ¿verdad?

R: Cosas de cuando eres pequeño. Cuando empecé a jugar al fútbol y tenía 6 o 7 años, era la época de Arconada, Juanito, Santillana, Poli Rincón, Señor… Me sentaba con mi padre a ver el partido y en aquella época me gustaba mucho Arconada. Esa camiseta verde que llevaba con su pantalón negro. Me acuerdo que mi padre me lo regaló. Era mi pijama. Su equipación. Con los guantes y todo. Me acuerdo de eso ahora y me emociono. Empecé a jugar y un día, un entrenador, me dijo que me pusiese de delantero. Empecé a meter goles y ahí me quedé. Gracias a Dios ese cambio me vino bien.

P: De pequeño era del Real Madrid, pero tras pasar por La Masía ahora es del Barcelona.

R: Era del Real Madrid de pequeño. Es así. Pero por circunstancias de que estuve en La Fábrica haciendo unas pruebas y no me pudieron firmar, me cogió el Barcelona. Y solamente por el respeto, la educación, los valores y los principios que me dieron, soy de Barcelona. Soy simpatizante del Barça. Quiero que ganen siempre. Pero no soy antimadridista. En un Clásico quiero que gana el Barça. Pero si el Madrid juega contra un equipo extranjero de Champions voy con el Madrid. Porque ante todo soy español. No soy anti nada.

P: Carlo Ancelotti fue su entrenador en el Milan…

R: La diferencia respecto ahora es que tenía 25 años menos. La verdad que Carlo era una persona muy cercana. Era un entrenador muy cercano, que hablaba mucho con nosotros y nos trataba con mucho cariño. Al final él sabe manejar esas situaciones porque ha estado en vestuarios muy importantes con grandísimos jugadores. Pero en aquella época también estaba con jugadores mundialmente súper reconocidos. Igual que los que tiene ahora en el Real Madrid. Lo que más me gustaba de él es que era un tío muy cercano. Venía a hablar contigo y te preguntaba. Y se preocupaba. Luego él decidía y ponía a los que él pensaba que había que poner. Pero hablaba con todos.

P: Cuéntenos una anécdota de la mítica final de UEFA entre el Alavés y el Liverpool.

R: De aquella final me acuerdo que me levanté por la mañana, estaba ya emocionado y con la tensión del partido, y me llama la que era mi mujer y me dijo que estaba embarazada. Entonces imagínate. La ilusión fue doble. O triple. Además lo estábamos buscando. Estaba muy motivado cuando fui a jugar la final. Me acuerdo de ese día de todo.

P: Ya sabemos por qué metió dos goles…

R: No sé si fue por eso o no, pero los metí, que es lo importante.