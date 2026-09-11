Iván Aurrecoechea: «Vamos a representar a España y nos gustaría que la gente nos diese una oportunidad»

La campeona del mundo vuelve a la acción. Este viernes, la selección española de baloncesto 3×3 debuta en el Europeo de Amberes, una cita que se comprime en un fin de semana frenético en el que los nuestros tienen la esperanza de llegar a lo más alto. Su pívot, Iván Aurrecoechea, atiende a OKDIARIO desde la sede del torneo antes del debut de España.

PREGUNTA: ¿Cómo llevan esta corta previa del Europeo?

RESPUESTA: Muy bien. Acabamos de jugar un partido amistoso contra Irlanda y nada, con muy buenas sensaciones, la verdad.

P: ¿Cuál es el objetivo mínimo que se han marcado dentro del equipo?

R: A ver, nosotros al final somos un equipo con una trayectoria un poco dudosa, ¿no? Un poco rara. De repente eliminados en un Europeo, pero dos semanas más tarde campeones del mundo. Luego vamos al siguiente Mundial siendo de los favoritos y nos quedamos en grupos. A nosotros nos gusta quitarnos presión y no pensar en el objetivo, pero claramente nuestro tope es llegar a la final.

P: ¿Y mentalmente influyen mucho esas experiencias del pasado y también el saber que un minuto malo te deja fuera del torneo?

R: Está claro que en este deporte es todo o nada en 10 minutos y que no puedes bajar los brazos contra ningún rival. Ya lo vimos contra Madagascar. Desde luego, creo que hemos aprendido la lección y esperemos que no se repita.

P: ¿Y a qué selección ven como el rival a batir en este Europeo? ¿O igual son ustedes?

R: A ver, hemos hecho varios cambios en la selección por lesiones y compañeros que se han retirado, como Carlos Martínez y la lesión de Eguim. Somos un equipo un poco nuevo. Por lo tanto, no sé a qué nivel estamos ahora mismo. Venimos de trabajar con Lituania, que es un top 3 del Europeo y los actuales campeones. De todos los partidos que hemos jugado esta semana, sólo nos han ganado uno. Por lo tanto, te diría los nombres de Serbia, Alemania y nosotros.

P: Un top 3 no estaría nada mal, medalla. Lo que está claro es que el baloncesto 3×3 nos entretiene mucho en grandes citas, pero luego se olvida un poco. ¿En qué cambia un pívot del 3×3 a uno del 5×5 tradicional?

R: La movilidad y la frescura de reacción. Estamos acostumbrados a ser los toscos, los lentos, los que al final tenemos que estar atentos al rebote, y aquí nos dan muchísimo más trabajo. Incluso te diría que el pívot natural del 3×3 tiene que ser capaz de abrirse a tirar. Yo soy un poco la extensión del circuito, ya que con mi movilidad y capacidad de rebote lo compenso.

P: Y a usted personalmente, Iván, ¿qué es lo que más le cuesta cuando pasa de una modalidad a otra?

R: Diría que el posteo. Estoy acostumbrado a jugar al 5×5 en el poste bajo y jugar ahí, pero en el 3×3 hay una regla de tres segundos de espaldas a canasta en cuanto pones el balón en el suelo. Por lo tanto, no tengo la habilidad de pivotar y moverme con el tiempo que tengo en el 5×5. Aunque también te digo que es una ventaja en el 3×3, ya que no hay tanta gente para saltar a las ayudas.

P: Llevan concentrados semana y media en Valencia y acaban de llegar a Bélgica. ¿Han establecido algún plan de recuperación rápida? Va a haber muchos partidos en pocos días.

R: Sí, está claro. La gente piensa que, al ser 10 minutos, no es un deporte exigente, pero el cuerpo se enfría cuando paras y cuesta arrancar. Si llegamos a la final el domingo, por ejemplo, sería jugar tres o cuatro partidos. Es durísimo. Tenemos un fisio que trabaja las 24 horas, como en la Fórmula 1, que es básicamente el mecánico que se queda por la noche preparando el coche. Ahora terminamos el entrenamiento, iremos a hacer baños de frío y luego él se tirará toda la noche tratándonos a los cuatro.

P: Si tuviera que definir a este equipo con una palabra por lo que se conocen, ¿cuál sería?

R: Hay varias y no quiero que suene a topicazo, pero no me sale una sola palabra… Te diría el buen rollo. Es como jugar con tus amigos. Jugamos con felicidad y alegría, a un ritmo que nos une mucho por lo que tenemos fuera de la pista.

P: Si todo aficionado al baloncesto en España le escuchase, ¿qué le diría para que os siga este fin de semana en el Europeo?

R: Que nos den una oportunidad, que es un deporte nuevo, joven y que engancha. Es rápido, sencillo de entender y muy atractivo porque es todo o nada en diez minutos. Vamos a representar a España y nos gustaría que la gente estuviese con nosotros.