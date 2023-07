Isco se pronuncia tras su llegada al Betis: «Quiero demostrar que tengo fútbol»

Isco Alarcón ya se ha pronunciado por primera vez siendo jugador del Betis. El club bético hacía oficial su fichaje el pasado miércoles y, por tanto, el centrocampista malagueño pudo comentar sus primeras sensaciones al volver a ser futbolista de Primera División, esta vez, en el bando contrario de su anterior equipo, el Sevilla.

El centrocampista malagueño habló sobre como se fraguó su fichaje y la motivación que conlleva haber firmado por un clásico de la Liga española al que, ahora, no hay quien le saque de los puestos europeos. «Muy bien, la verdad es que estoy muy contento. El recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno, ya conocía a muchos de ellos, así que todo está siendo muy fácil, muy agradable», comenzó Isco.

Uno de los principales valedores de su traspaso es Manuel Pellegrini. El actual entrenador del Betis coincidió con un prematuro Isco en su etapa en el Málaga, donde juntos llegaron a unos cuartos de final de la Champions League. Luego, se marchó al Real Madrid para continuar con su carrera deportiva en la élite. «Los dos estamos muy contentos de trabajar juntos después de 11 años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis», auguró.

Otro que también coincidió con él en la provincia malagueña fue Joaquín Sánchez. El mítico jugador del Betis ya retirado llamó a Isco para que firmase por el equipo de su vida, según desveló el malagueño a los medios oficiales del club. «Joaquín me llamó para convencerme pero yo ya estaba convencido. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario, que lo puedo ver a través de las redes de muchos compañeros que sigo. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar», confesó Isco.

«Ojalá pueda ir entrando en el campo y teniendo minutos para coger ritmo y así ayudar a mis compañeros. Tengo muchas ganas de volver y al final es lo que me apasiona, el fútbol, jugar, competir y es donde más me divierto, donde siento que soy yo de verdad. A demostrar que tengo fútbol, que tengo hambre de competir, de seguir ganando y ojalá así sea», concluyó un hambriento Isco.