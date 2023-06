Irene Montero la ha vuelto a liar en redes con el lenguaje inclusivo, esta vez por su peculiar felicitación al Barça femenino tras ganar su segunda Liga de Campeones después de remontar al Wolfsburgo en la final. La Ministra de Igualdad puso «enhorabona reines» tras la consecución del título de las chicas del Barcelona . Sus seguidores no tardaron en echarse encima de la militante de Podemos.

El uso del lenguaje inclusivo le volvió a jugar una mala pasada a la ministra en su intento de, como es habitual, apuntarse el tanto por felicitar a las nuevas campeonas de Europa en catalán. Las redes ardieron al ver el tuit de Irene Montero y su mensaje se llenó enseguida de respuestas contra la madrileña.

«Reyes y Reinas *, Chicos *, Campeones*, Cracks*. Reines no existe ortográficamente, por mucho que te empeñes» le comentó un seguidor. Otro usuario le acusó de utilizar lenguaje inclusivo: «No se que me parece peor si que vayas usando un lenguaje inclusivo, que no tiene nada de inclusivo, o que el propio Barça lo haya escrito así».

Otros le preguntan a la ministra si hay alguna chica trans en el equipo: «Reines? Jajajajajaja que hay alguna chica trans? No me jodas con lo contento que estaba». «Reines??? Las jugadoras son trans?? Viciosa…», le respondió otro usuario. Algunos ya no saben si esa cuenta es verdadera o fake: «Esta es la cuenta fake o la de verdad? Ya no las diferencio». Por último, algunos le acusan de que no felicitó al Sevilla cuando ganó la Europa League hace casi una semana.

Lo cierto es que Montero tampoco felicitó al equipo masculino del Barcelona cuando ganaron la Liga hace unas semanas. La ministra ha utilizado el título del equipo femenino para lanzar un mensaje inclusivo y las redes han enloquecido contra ella.