Ion Izagirre, entre lágrimas: «Esta victoria es para mi hija»

Ion Izagirre se mostró muy feliz tras conseguir la victoria en la duodécima etapa del Tour de Francia. El ciclista vasco ha logrado el segundo triunfo de España en la ronda francesa tras la lograda por Pello Bilbao el pasado martes. El del Cofidis no pudo evitar emocionarse al acordarse de su hija, que cumple cuatro años este jueves 13 de julio, a la que le dedicó este histórico triunfo.

«Me han pasado muchas cosas por la cabeza, ha sido muy emocionante todo. Pienso en muchas cosas, sobretodo en mi hija, hoy es su cumpleaños y son muchos días fuera de casa. Muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas de la familia. Esto es para ella. Todas las victorias son diferentes, hoy ha sido así. Esta mañana la he felicitado por WhatsApp y es para ella», comentó tras la victoria para luego hablar sobre el éxito de los ciclistas vascos en este Tour: «La verdad es que es un Tour vasco. Comenzó allí y ya llevamos dos victorias de corredores de casa. Para Cofidis está siendo fabuloso, veníamos a por un top-10 y una etapa, ya llevamos dos y Guillaume Martin está con opciones en la general», comentó Ion tras la etapa.

El español explicó en la entrevista como ganador de etapa que llevaba toda la edición intentando colarse en la fuga, y que se vio muy bien en el tramo final: «He estado todo el Tour intentando pillar la fuga y en el último puerto me he visto con fuerzas y he podido arrancar, mantener la diferencia y hacerme con la victoria. Son 30 km que nunca sabes qué va a pasar, pero confiaba en mis fuerzas y sabía que si me hacía con una renta suficiente no tendrían referencia visual y me favorecería. Hoy tenía el día. He podido enlazar y con Guillaume nos hemos entendido muy bien. He arrancado, me he visto solo, y hasta que las fuerzas acompañasen a meta».