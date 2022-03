Hace algunas semanas, Rocío Osorno se convirtió en la gran protagonista del mundo del corazón y la prensa rosa tras relacionada con Iker Casillas. Fue a mediados de febrero cuando varias informaciones hablaban de un romance entre la conocida influencer sevillana y el ex portero, aunque el de Móstoles lo desmintió y poco a poco el ruido mediático fue a menos.

Rocío Osorno no se pronunció en aquel momento al respecto, ni para confirmarlo ni para desmentirlo, pero ahora ha querido responder a algunas preguntas en sus redes sociales y obviamente ha salido el tema de Iker Casillas. «La pregunta del millón», ha respondido a la pregunta «¿Estás con Casillas?». La influencer sevillana ha aprovechado la oportunidad para dar sus primeras explicaciones al respecto: «Vosotros veis mi día a día por aquí y no me da la vida para mucho más que trabajo, campañas, fotos, la firma… y el resto del tiempo lo intento dedicar a mis hijos y a mi familia. Últimamente me cuesta incluso ver a mis amigos de toda la vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)



«No había ninguna base en esa noticia. Cuando estuve en París os enseñé todo por aquí. Fui con Paloma (mi repre) a grabar un anuncio de Boss, que por cierto, sale en nada y ya está. No hay ningún maromo a la vista, pero el día que lo haya, todo a su debido tiempo. Os lo contaré gratamente», ha zanjado Rocío Osorno, dejando claro que no está con el ex portero.

Un Iker Casillas que semanas atrás también fue cuestionado por el supuesto romance y cuya respuesta fue surrealista, poniéndose a contar cosas de cuando era joven sin ningún sentido, mientras que en sus redes escribió «Ave María Purísima» tras leer la noticia de su supuesta relación con Rocío Osorno.