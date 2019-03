Indignación en el rugby por un cartel que lo relaciona con la violencia machista

El mundo del rugby está indignado por un cartel realizado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicho cartel ha desatado las críticas puesto que en el mismo se relaciona a este deporte con la violencia machista. Todo se debe a un debate que se celebra este jueves en dicha facultad titulado: Masculinidad hegemónica: de la cultura de la violencia a la cultura de violación.

Al parecer alguno de los encargados de hacer el cartel pensó que la mejor manera de ilustrarlo bajo ese mensaje era con una foto de un partido de rugby. Su idea no pudo ser más desafortunada. La Federación Española de Rugby (FER) no ha tardado en reaccionar a través de sus redes sociales y ha mostrado su indignación y desacuerdo con dicho cartel.

“El rugby NO es esto. Los prejuicios son la consecuencia directa del desconocimiento y en este caso, además, de la demagogia. Si no citamos a los autores o autoras de este despropósito es solo para no dar publicidad a quienes faltan al respeto a nuestro noble deporte”, asegura desde el máximo organismo del rugby español.

El tuit fue publicado a primera hora de la mañana de este jueves y, unas horas mas tarde, la propia Federación Española de Rugby anunció en otro tuit que la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha se había disculpado y habían retirado el cartel en cuestión: “Puestos en contacto con la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha a raíz del desafortunado cartel de una conferencia, nos trasladan sus disculpas y comunican que dicho cartel ya ha sido retirado”.