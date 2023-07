La indignación de España ante la posible independencia del País Vasco en pelota vasca: «Es una barbaridad»

Julián García Ángulo (5 de agosto de 1952) es el presidente de la Federación Española de pelota vasca y ha atendido a OKDIARIO para manifestar su preocupación sobre la posible independencia del País Vasco en pelota vasca después de la aprobación de la nueva Ley del Deporte, situación que podría suponer un precedente en el deporte español: «Es una barbaridad lo que en su día se aprobó. Una Ley del Estado no debe tener excepciones, porque si no tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Y eso es lamentable que tenga que ocurrir».

Tras la aprobación de la nueva Ley del Deporte, después del pacto entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez para incluir una nueva enmienda que permitiese la participación de las selecciones autonómicas «con arraigo histórico y social», el País Vasco podría independizarse de la selección española en pelota vasca. El primer paso se podría dar el 29 de julio en México en una votación donde la Federación Internacional de pelota pretende incluir al País Vasco como selección cambiando sus estatutos.

La postura de la Federación Española de pelota sobre este tema, como bien cuenta su presidente a OKDIARIO, es de rechazo absoluto: «Por supuesto. Además, en su debido momento, nos opusimos cuando supimos de la modificación de la nueva Ley del Deporte. Si es una Ley del Deporte federado español, lógicamente es para todo el Estado español. No puede haber excepciones para dos deportes, surf y pelota. Creemos que es una barbaridad lo que en su día se aprobó evidentemente».

«La internacional se presta a ello»

Julián García Ángulo, presidente de la Federación Española de pelota, explica a OKDIARIO el asunto en cuestión: «Aquí hay dos cuestiones que igual hay que diferenciar. Por un lado, está lo que la Ley del Deporte en España pueda decir, que no vincula a ninguna Federación Internacional. Porque claro, si una Federación Internacional, donde tenemos 35 países, se tuviese que regir por las leyes de todos los países, sería una locura. Seguramente habría demasiadas excepciones. Aquí el problema viene en que el Estado español puede decir lo que quiera, pero en este caso ha habido un presidente de una Federación Internacional que se ha prestado a ello, no sabemos por qué. Yo era Secretario General hasta hace cuatro días y un hombre de confianza suyo. Él se había negado permanentemente a esta situación, pero, sin embargo, ha tenido un cambio brusco y brutal, y amparándose en la Ley del Deporte de España pretende cambiar los estatutos de la Internacional».

«En estos pone lo que dice la Carta Olímpica. No hay que olvidar que somos un deporte que tenemos el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. No somos Olímpicos, pero tenemos el reconocimiento. Y ahí estamos asumiendo un riesgo, porque si nos salimos de la Carta Olímpica no sabemos lo que puede pasar. Yo aquí puedo culpar, por una parte, a la Ley, por hacer esas excepciones, que por muchas cuestiones pueden ser por motivos políticos, pero para mí hay un presidente de una Federación Internacional que es quien propone hacer un cambio de estatutos para que una Federación Autonómica pueda formar parte de una Internacional», afirma García Ángulo a este periódico.

«Creemos que no saldrá adelante»

Pero el presidente de la Federación Española de pelota vasca no cree que esta votación salga adelante. Además, añade que el Tribunal Constitucional prohíbe los enfrentamientos entre una selección española y otra selección autonómica: «Nosotros creemos que no. Se necesitan dos tercios de una Asamblea. En un principio son 76 votos y de esos necesitas unos 50 votos. No es fácil que salga adelante. Pero el problema no es ya que salga o no adelante. Que también es un problema, porque si saliera adelante luego tiene que volver otra vez al Gobierno de España para que acuerde como y en qué condiciones puede participar Euskadi en campeonatos internacionales. Porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional prohíbe los enfrentamientos entre una selección española y otra selección autonómica. Entonces todo eso habría que acordarlo. Seguiríamos teniendo un problema político serio importante, donde el deporte de la Pelota no se merece estar metido».

«Nosotros no tomaríamos ninguna medida. Aceptaríamos la decisión de la Asamblea soberana de la Federación Internacional. Nosotros como Federación Española seguimos siendo miembros de pleno derecho de la Internacional, y tenemos derecho a participar en los eventos deportivos internacionales. Lo que no sé es que tendría que hacer en ese momento el Consejo Superior de Deportes. Imagino que tendría que mediar, porque insisto, lo que se va a votar en la Asamblea es un cambio estatutario, y si sale sí después, la inclusión o no de Euskadi en la Internacional. La inclusión. No la participación. Hay que separar. La participación hay que acordarla luego con el CSD, que es el máximo organismo del deporte en España», añade a OKDIARIO Julián García Ángulo.

«Hay una coacción del PNV al Gobierno»

El presidente de la Federación Española de pelota también contó el inicio de toda esta polémica: «Creo que hay una coacción del PNV hacia el Gobierno socialista, que fue el fruto de la investidura hace cuatro años, cuando ya empezó a circular este tema. Y el año pasado como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ha habido una presión y el PSOE ha entendido que tenía que ponerlo en la Ley del Deporte. Aunque que creo que no lo debería haber hecho, porque si es una Ley para el Estado español, debe tener el máximo respeto para todos los deportes. No para unos sí y para otros no. Pero sigo insistiendo en que el máximo responsable es el presidente de la Federación Internacional, que tiene unos estatutos acogidos a la Carta Olímpica y que pretende bajo su propuesta, porque es suya directa, hacer un cambio para que pueda entrar Euskadi o cualquier otra Comunidad Autónoma».

«Por eso luchamos. Políticamente, no vale todo y se lo dije el otro día a quien correspondía. Creo que una Ley del Estado no debe tener excepciones, porque si no tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Y eso es lamentable que tenga que ocurrir», culminó García Ángulo a OKDIARIO.