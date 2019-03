Inda: “El Madrid está seguro de que Bale tiene un acuerdo con el United”

En Concha Espina dan por hecho que Gareth Bale ya tiene todo hablado y pactado con el Manchester United para marcharse del Real Madrid y volver a la Premier League

En los despachos del Santiago Bernabéu tienen claro que en verano se debe hacer una limpia en el vestuario. Lo tienen decidido desde hace tiempo, pero la imagen ofrecida por Real Madrid en los últimos Clásicos, la eliminación copera y que la Liga esté más que perdida a comienzos de marzo todavía refuerza más esa idea. Uno de los grandes sacrificados puede ser Gareth Bale, que no está satisfecho con su papel en el equipo y tampoco está rindiendo al nivel esperado, y en Concha Espina dan por hecho que el extremo galés lo tiene todo hablado y acordado con el Manchester United.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Bale no va a jugar mañana, hay un cabreo tremendo y en el club se está seguro de que ha cerrado un acuerdo con el Manchester United, traicionando al Real Madrid que quería vendérselo al Chelsea para abaratar la operación Hazard. Lo quieren vender por 120 millones de euros”.”, informó el director de OKDIARIO.

La directiva merengue cree que Bale acabará fichando por los red devils una vez finalice la presente temporada. La intención inicial del Real Madrid era traspasar al Expreso de Gales al Chelsea, club con el que tienen una relación mucho mejor que la que mantienen a día de hoy con los responsables del Manchester United. Sin embargo, en el Bernabéu empiezan a asumir que este verano la prioridad es quitarse de encima a Bale sea como sea y hacer caja con el galés, que mantiene un gran cartel en la Premier League.

Un fichaje de 120 millones

De hecho, el Real Madrid se niega a regalar al futbolista. En la cúpula saben de lo que es capaz Bale, un jugador con condiciones para ser uno de los mejores del mundo, pero que últimamente está lejos de su mejor nivel. En esas, la entidad blanca planea convertir al galés en el traspaso más caro de la historia de la Premier League, superando esos 120 millones de euros que pagó el propio United para fichar a Paul Pogba en el verano de 2016.

En el Real Madrid considera a Bale un caso perdido. Ni se ha adaptado en todos estos años -llegó en 2013- ni se espera que lo haga. Apenas se habla con sus compañeros, no hay feeling con la afición… En cualquier caso, lo peor es que su rendimiento no está a la altura de lo esperado, sobre todo esta temporada, que no ha sido capaz de dar un paso adelante tras la marcha de Cristiano Ronaldo y liderar al Real Madrid.