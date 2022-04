Carlos Alcaraz se ha convertido en la gran sensación del tenis mundial en este 2022 por sus grandes triunfos, y también por su deportividad. Durante su debut en el Trofeo Conde de Godó ante el surcoreano Soon-Woo Kwon volvió a ser un ejemplo de deportividad al contradecir la decisión del juez de silla, favoreciendo así a su rival en un punto que había ganado.

El juez de línea cantó mala una pelota y el pupilo de Juan Carlos Ferrero le corrigió y la dio por buena. La derecha del surcoreano había tocado la línea y eso lo vio Alcaraz, que se la dio por válida, lo que obligó a la repetición del punto que volvería a caer del lado del español. El gesto fue aplaudido por todos los aficionados presentes en la pista Rafa Nadal para ver el debut de la joven promesa española.

Bravo, Carlos

Another example of sportsmanship from @alcarazcarlos03 ✌️#BCNOpenBS pic.twitter.com/XToXi2EICS

— Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022