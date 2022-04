Pilar Rubio vuelve a dar que hablar en redes sociales. La influencer ha revolucionado a sus millones de seguidores con un espectacular posado con el que da la bienvenida a la primavera, una fotografía que ha arrasado y recibido más de 110.000 likes en unas horas. La mujer de Sergio Ramos posa con una ajustada parte de arriba presumiendo de figura y perfectamente maquillada y peinada, una instantánea tomada probablemente en un parque de París.

Allí vive junto al futbolista del PSG y sus hijos. Al defensa no lo está yendo bien en lo profesional debido a las lesiones, pero la familia es feliz en la capital francesa. Además, Pilar Rubio sigue a caballo entre París y Madrid, pues en nuestro país tiene ciertos compromisos profesionales como su colaboración con El Hormiguero o su nuevo rol en el jurado de El Desafío.

Una Pilar Rubio que también está dando que hablar por su intención de transmitir una de sus aficiones a sus hijos. La madrileña es muy fan de la música, en especial del rock, y la televisiva comparte una imagen junto a su hijo Álex, de cuatro años, que posa al lado de un póster de Guns N’ Roses. «Hoy me he encontrado esto y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira, Use your Illusion Tour, fue apoteósica», dice en su post.

«Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las nueve de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila. La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable. Desde entonces no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo. Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el rock», añade.