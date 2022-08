Iker Casillas publica una foto con una misteriosa mujer y le declara su amor total

Iker Casillas ha revolucionado el mundo del corazón y los medios de comunicación, así como las redes sociales. Lo ha hecho simplemente con una publicación en la que aparece posando junto a una misteriosa mujer que muchos creen que puede ser su nueva novia, algo que todavía nadie sabe a ciencia cierta porque esta chica es desconocida para el público general.

Sin embargo, el portero no se esconde a la hora de dedicar un bonito y cariñoso mensaje a Olga Esteban Lorenzo, que tiene su perfil cerrado en redes sociales, de ahí que se conozca tan poco de ella. «¡Amor total! ¡Sigamos juntos en este camino nuevo de la vida! ¡Por mas veces! #vidabonita #caminolentoperoconabanico #airefrescodesierra», escribió el ex portero junto a la fotografía, que está dando mucho que hablar obviamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)



Cientos de usuarios han respondido rápidamente al post preguntando si Olga era la nueva pareja de Casillas. Muchos directamente le dan la enhorabuena por haber encontrado el amor más de un año después de separarse de Sara Carbonero. Sin embargo, otros consideran que la publicación del ex guardameta del Real Madrid no va por ahí porque creen que la mujer que aparece con él no es de su estilo, creyendo que puede ser una amiga de toda la vida o del estilo.

A Casillas se le ha relacionado con varias chicas desde que confirmara la ruptura con la madre de sus hijos, pero el propio ex guardameta ha salido al paso del algunas informaciones. Hace semanas, sin ir más lejos, se le relacionó con la actriz Alejandra Onieva tras haber estado juntos en un evento en Ibiza, pero fue la propia intérprete la que dijo no entender nada tras ser preguntada por Casillas: «Son conclusiones vuestras».