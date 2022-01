Antonio Cassano atraviesa por momentos delicados después de dar positivo por Covid-19. El ex futbolista del Real Madrid se encuentra hospitalizado en el departamento de enfermedades infecciosas de San Martino de Génova después de contraer el virus durante los últimas días de 2021. Al principio estuvo aislado en su domicilio pero su estado de salud han empeorado en los últimos días y ha tenido que ingresar en el hospital.

La mujer del ex madridista, Carolina Marcialis, confirmó la noticia y aseguró que su marido estaba vacunado con dos dosis, desmintiendo así las informaciones que habían salido diciendo que el italiano no estaba vacunado: «Antonio está en el hospital, pero está bien. Se hizo dos dosis de vacuna, me alegro de que hay quien se levanta por la mañana y decide escribir lo que le da la gana. Los payasos es mejor hacerlos en otras situaciones, gracias».

Acorde con estas palabras, el italiano se encuentra bien pero ha sido hospitalizado por precaución. Cassano se formó en las categorías inferiores del Bari y de ahí se marcho a la Roma muy joven, para después, en el mercado invernal de la 2005-06 poner rumbo al Real Madrid.