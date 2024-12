Horario Real Sociedad - Dinamo de Kiev: a qué hora es el partido y dónde ver la Europa League.

La Real Sociedad tiene una gran oportunidad para acercarse a la clasificación para la fase final de la Europa League, pero para ello tendrán que vencer al Dinamo de Kiev en el Reale Arena. Los ucranianos no han conseguido puntuar todavía, por lo que debería ser un rival asequible para un equipo de Imanol Alguacil que no está en su mejor momento y que ahora mismo estarían en la siguiente ronda, pero en los play offs, no en los octavos de final.

A qué hora es el Real Sociedad – Dinamo de Kiev de la Europa League: horario del partido

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al Dinamo de Kiev para disputar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. Los de Imanol Alguacil no están en su mejor momento, ni en la Liga ni en la competición europea, pero un triunfo ante los ucranianos haría que los donostiarras escalasen puestos en la clasificación y prácticamente podrían empezar a meter un pie y medio en los play offs de este torneo de plata del viejo continente. Eso sí, todavía quedarían otros dos encuentros por disputarse y no podrán confiarse, pero también estarían obligados a darlo todo para intentar estar en los octavos de final directamente. En este choque tienen una oportunidad buenísima porque el Dinamo es el único club que no ha sumado ni un punto hasta el momento.

La UEFA programó este Real Sociedad – Dinamo de Kiev correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 12 de diciembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha puesto este encuentro en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad para que comience puntualmente el choque en el Reale Arena.

Dónde ver en vivo el Real Sociedad – Dinamo de Kiev y en qué canal de televisión

Esta Europa League está siendo vibrante y al inicio de esta jornada 6 de la fase de liga son el Athletic, la Lazio y el Eintracht de Frankfurt los tres equipos que comparten el liderato. Por detrás están otros de los grandes favoritos, pero hay algunos que lo están pasando bastante mal, como puede ser el Oporto, la Roma o la propia Real Sociedad, aunque los de San Sebastián están por encima de los italianos y de los lusos.

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva los partidos de la Europa League en nuestro país. Este Real Sociedad – Dinamo de Kiev de la jornada 6 de la fase de liga de la competición de plata del fútbol europeo se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y habrá que haber pagado para ver todo lo que ocurra en el Reale Arena.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto donostiarra y los amantes de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+ este Real Sociedad – Dinamo de Kiev de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. Esta app está disponible para ser descargada en móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder a la web a través de un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información más importante que se produzca en la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League, que la juegan el Athletic Club y la Real Sociedad, y también en la quinta fecha de la Conference League, ya que el Real Betis también tiene que disputar su partido.

Árbitro y estadio del partido Real Sociedad – Dinamo de Kiev

El Reale Arena, que se conocía anteriormente como Anoeta y que está ubicado en el barrio de Amara, será el estadio donde se celebre el Real Sociedad – Dinamo de Kiev en la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. La casa del cuadro txuri urdin fue inaugurada en 1993 y tiene un aforo para acoger a unos 40.000 aficionados, esperándose que puedan presentar un gran ambiente en el duelo de este jueves ante los ucranianos.

Durante estos años en el Reale Arena se han celebrado conciertos de grupos internacionales de la talla de The Rolling Stones o U2, entre otros, pero también de artistas en solitario como son Andrés Calamaro o Bon Jovi. Además, se han disputado encuentros de la selección de Euskadi, así como de otras modalidades deportivas como es el rugby.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Harm Osmers para que dirija la contienda en el Real Sociedad – Dinamo de Kiev de la jornada 6 de la fase de liga de la Europa League. A los mandos del VAR estará su compatriota Benjamin Brand, por lo que tiene que revisar todas las acciones polémicas para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena.