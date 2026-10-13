Horario del Real Betis – Oporto y canal de televisión para ver gratis en directo y en vivo online el partido de la Champions League

El Real Betis buscará el pleno de victorias en la máxima competición continental tras ganar en la primera fecha al Lille. Ahora le toca un equipo potente que sabe lo que es ganar la Orejona como es el Oporto, pero los verdiblancos esperan recibir el apoyo de los aficionados para tratar de sumar tres puntos más en este partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Consulta cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo el encuentro que se juega en La Cartuja.

Real Betis – Oporto de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Betis recibe en Sevilla al Oporto para jugar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los de Manuel Pellegrini regresaron a la máxima competición continental con una victoria a domicilio que querrán hacer buena delante de sus aficionados en la ciudad andaluza, pero tendrán que andarse con ojo porque los lusos, que perdieron ante el Manchester City, no se guardarán nada en su visita a España. La UEFA ha programado este emocionante duelo que se juega en el Estadio de La Cartuja para el miércoles 14 de octubre, siendo el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el escogido.

Dónde ver en directo gratis el Real Betis – Oporto de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos en exclusiva para emitir en nuestro país los tres torneos organizados por la UEFA a nivel de clubes. El Real Betis – Oporto que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Los clientes que tengan contratado el paquete del fútbol europeo podrán ver todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja en streaming y en vivo online si se descargan la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, donde estamos prestando especial atención, como siempre, a los cinco representantes españoles que hay. Cuando termine el Real Betis – Oporto vamos a publicar la crónica de este duelo y también publicaremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el Estadio de La Cartuja.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Oporto

Hay que añadir que los seguidores del cuadro verdiblanco y amantes del fútbol en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League van a poder escuchar gratis por la radio el Real Betis – Oporto. Emisoras nacionales como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de La Cartuja para narrar todo lo que allí suceda.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Oporto?

El Estadio de La Cartuja, situado en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se jugará este emocionante Real Betis – Oporto de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo, que se inauguró en 1999 y que tiene capacidad para algo más de 70.000 espectadores, es la casa del conjunto bético mientras continúan las obras del Benito Villamarín.

La UEFA, organismo que preside Aleksander Ceferin, designó al árbitro francés Clément Turpin para que dirija la contienda entre el Real Betis y el Oporto en esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Willy Delajod tendrá que revisar las jugadas en el VAR y si hay alguna clara que se le escape a su compañero tendrá que avisarlo para recomendarle que analice la acción polémica en el monitor que estará en la banda del Estadio de La Cartuja.