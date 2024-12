«Hola, soy Ares Masip y abusaron sexualmente de mí en la Copa del Mundo»

Ares Masip, ciclista de montaña catalana subcampeona de España de Enduro en tres ocasiones, ha denunciado haber sido abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo, y lo ha hecho abiertamente de manera valiente a través de un vídeo publicado en sus redes sociales explicando el delicado asunto.

«Hola, soy Ares Masip, ciclista de montaña, y en 2023 fui abusada sexualmente en el ‘paddock de la Copa del Mundo de Leogang por parte de un corredor», empieza diciendo la joven deportista, que detalla cómo cuando descansaba en su vehículo se produjeron supuestamente los hechos: «La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales».

La ciclista de montaña denuncia que en ningún momento dio su consentimiento al agresor y relata hechos muy graves: «Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotar su pene por mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar».

Ares Masip lo detalla

Tras lo ocurrido, Ares Masip reconoce que trató de olvidarlo y no hacer pública su denuncia, pero al saber que su agresor habría intentado hacer lo mismo a otra corredora ha decidido ser valiente y hacerlo público, tratando así de evitar que vuelva a suceder: «Al principio intenté olvidarlo y hacer como si no hubiera pasado nada. Pasaron los meses y coincidimos en las carreras. Yo cada vez sentía más asco y rechazo. Poco a poco fui consciente de la gravedad de los hechos y, me ha costado mucho, pero he decidido denunciarlo».

Sin embargo, Ares Masip no es demasiado optimista en cuanto a una posible condena a su abusador: «A nivel judicial no sé qué pasará, no está siendo un proceso fácil, pero lo quería hacer público porque desgraciadamente estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que pensamos». La deportista insiste en que ha desvelado lo sucedido para intentar que sirva a las siguientes víctimas para denunciar y que estos abusos dejen de suceder: «Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!».