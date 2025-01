«Hitler era un buen tipo, luchó por su país, quería purificarlo expulsando a los judíos»

Bryce Mitchell, luchador de UFC, ha formado un escándalo sin precedentes en Estados Unidos elogiando el papel de Hitler y el nazismo en la historia. El deportista asegura en un pódcast que Hitler «era un buen tipo» y va más allá analizando la figura del político, militar y dictador alemán de origen austríaco.

Tras hablar de la polémica generada tras el supuesto saludo nazi de Elon Musk en un mitin posterior a la toma de posesión de Donald Trump, Bryce Mitchell aseguró que «Hitler era un buen tipo, basado en mi propia investigación, no en mi educación pública y adoctrinamiento. Luchó por su país, quería purificarlo expulsando a los judíos codiciosos que estaban destruyendo su país y convirtiéndolos a todos en homosexuales».

Active UFC fighter Bryce Mitchell: «I honestly think that Hitler was a good guy» «He wanted to purify [Germany] by kicking the greedy Jews out that were destroying his country and turning them all into gays … didn’t want a bunch of q*eers destroying his nation» https://t.co/PdhZNtcjVL pic.twitter.com/9eiPdm6hC7 — Noah VanDowe (@noah_dowe) January 30, 2025

Críticas a Bryce Mitchell

Roli Delgado, su compañero en el podcast, se refirió al holocausto, pero Bryce Mitchell insistió en su teoría asegurando que «Roli, crees en tu educación pública, porque no has hecho tu propia investigación. Cuando te des cuenta de que no hay forma posible de que hayan quemado e incinerado 6 millones de cuerpos, te darás cuenta de que el Holocausto no es real».

Obviamente, estas palabras han desencadenado un tremendo escándalo en Estados Unidos y en la UFC. Muchos piden su expulsión de la competición de artes marciales mixtas, incluso el presidente Dana White condenó estas declaraciones, aunque descartó que tengan alguna consecuencia en forma de sanción para el luchador.

«He escuchado muchas estupideces e ignorancias a lo largo de los años, pero esta es probablemente la peor», aseguró Dana White. «Hitler es uno de los seres humanos más repugnantes y malvados que jamás haya pisado la Tierra, y cualquiera que intente siquiera adoptar una postura contraria es un idiota».