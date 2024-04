El hijo de Rafa Nadal no hace caso a su padre y explota su talento oculto

Rafa Nadal cuenta con un refuerzo importantísimo en su equipo de cara a este año, probablemente el último de su carrera en el tenis profesional. 2024 se abre como un periodo de esperanza para el tenista, pese a las lesiones, y su hijo, Rafael Nadal Perelló, le ha acompañado, así como la madre del pequeño y esposa de Nadal, Mery Perelló, en los torneos a los que ha podido viajar en los últimos meses. Dice el refrán que «de tal palo, tal astilla» y lo cierto es que la pasión por el tenis se ha pasado de padre a hijo, aunque al primero no le haga mucha gracia que su pequeño tenga la misma pasión que él, o al menos al mismo nivel.

La prueba de que al hijo de Nadal le empieza a tirar el tenis lo tenemos en su inseparable compañera allá donde va. El juguete que acompaña a Rafa Jr es una raqueta, y en el Godó hemos visto que el crecimiento se traduce en un cambio, a una más grande, con respecto a hace un mes.

Nadal, como no podía ser de otra manera, disfruta de cada minuto de su hijo, también en los torneos, aunque todas estas vivencias relacionadas con el tenis, así como la raqueta que acompaña a todas partes al pequeño Rafael, contrastan con las declaraciones del tenista, en una entrevista en La Sexta, en la que dejó entrever que no le gustaría que su hijo se convirtiera en tenista profesional.

«Preferiría que practicara otro deporte, si te soy sincero. Pero me duele decir eso porque con todo lo que me ha dado el deporte…», comentó entonces Rafael Nadal Parera, en una opinión con la que otros deportistas de élite también han coincidido en el pasado. Una vez vivida la experiencia, te das cuenta del disfrute, pero también del sacrificio, quizá demasiado como para guiar por ese camino a un hijo.

Tal y como sucediera en Las Vegas, a comienzos de marzo, el pequeño Rafael se divierte y mucho cuando tiene una raqueta en la mano, por lo que sus padres, con la ayuda del patrocinador de Nadal, Babolat, le suministraron una raqueta para que se vaya familiarizando con ella. En El Slam de Netflix, el hijo de Nadal y Mery Perelló llamó la atención por su destreza con una pequeñísima raqueta de tenis, pero en el Trofeo Conde de Godó, ya le pudimos ver con una más grande, también como elemento inseparable.

En unos vídeos compartidos a través de las redes sociales, se puede ver al hijo de Rafa Nadal junto a sus padres –en un clip, con papá y en otro, con mamá–, y con el punto en común de su raqueta, una réplica de la Babolat con la que Rafael Nadal Parera disputa sus partidos en el circuito ATP. La raqueta sigue siendo ‘mini’, pero el tamaño es bastante superior a la que vimos en Brisbane o en Las Vegas. El pequeño Rafa se hace mayor, pero sigue manteniendo a su inseparable compañera de viaje mientras recorre el mundo para ver los partidos de su padre.

Rafael Junior’s racket is getting bigger 🥹

(Rafa’s match vs Cobolli is now confirmed to be on Tuesday, as he does not appear on Monday’s Order of Play) 🤞💪 https://t.co/xm53svuQUB

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 14, 2024