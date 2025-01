Una de las noticias que más está dando que hablar durante los últimos días es la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra, que tras tres décadas de relación ponen punto y final a su matrimonio.En concreto, fue el pasado mes de diciembre cuando la decisión se materializó y a pesar de la separación, la relación entre Pep y Cristina permanece siendo amistosa y respetuosa, tal y como cuentan Laura Fa y Lorena Vázquez. Ahora, María Guardiola, la hija influencer de ambos, ha hablado en una entrevista que ha sido publicada poco después de la llamativa ruptura.

«Seguir a mi padre por todo el mundo para ver partidos me generó recuerdos especiales y unió mucho a la familia», ha confesado la joven de 24 años. En la entrevista se la ve hablar de sus padres y explica cómo ha sido su relación con ellos. «Mis padres me criaron para comprender el privilegio de mis circunstancias y siempre he sido consciente de que muchos no tienen acceso a las mismas oportunidades», dice en la revista Vanity Fair.

María Guardiola cuenta que sus padres le inculcaron el interés por luchar contra las «injusticias sociales», entra otras cosas, y cabe recordar que hace unos meses se hizo muy viral por defender a Palestina abiertamente en pleno conflicto con Israel. Por otro lado, en la revista resaltan un titular por la fuerza que conlleva la frase de María y que es la base de la familia, justo ahora en el momento en que se he conocido la separación de Pep y Cristina Serra. «También me recuerdan que en la vida lo más importante es amar y ser amado», como lema. «Ella es muy elegante e influyó incluso en la forma de vestir de mi padre», explica María Guardiola sobre sus padres.

¿A qué se dedica María Guardiola?

María Guardiola se convirtió hace tiempo en una reconocida influencer, espcialmente en Instagram. La hija mayor de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, tiene ya casi un millón de seguidores en sus redes sociales a los que deleita con sus fotos de viaje, o presumiendo de figura, o luciendo alguno de sus elegantes outfits.

Con más de 900.000 followers, María Guardiola se dio especialmente a conocer hace unos años cuandofue pillada y fotografiada besándose con el futbolista Dele Alli, con quien mantuvo un corto romante. Parecía que el jugadorhabía encontrado el amor en la hija mayor del entrenador del City y la empresaria Cristina Serra, pero semanas después salió a la luz la reconciliación del delantero con su novia Nicole Berry, por lo que María vuelvía a estar soltera. Después de ese episodio su popularidad creció de tal manera que sus seguidores se multiplicaron. La joven aprovechó para trabajar sus redes sociales y fue más allá comprometiéndose con una agencia de modelos.

Lo de posar no es nada nuevo para ella, que de hecho hace unos años tomó una importante decisión con respecto a su futuro. La hija de Pep dio un paso adelante decidiendo dedicarse plenamente al mundo de la moda y fichando por una conocida agencia para hacer sus primeras promociones importantes con marcas muy reconocidas.

María Guardiola es cada vez más conocida en redes y medios del corazón. Y la joven también da que hablar por sus ideas políticas. En una celebración del City llevó un pañuelo palestino, un claro mensaje, aunque estuviera algo oculto a primera vista, en favor de Palestina. Varias cuentas de redes sociales se hicieron eco de ese detalle, algunos pro palestinos dando las gracias por dar visibilidad a su causa.