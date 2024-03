Alba Lobato será compañera de su padre, Antonio Lobato, en el equipo de DAZN para cubrir el Mundial de Fórmula 1. La hija del mítico periodista asturiano especialista en automovilismo ha fichado por la plataforma deportiva y las redes sociales arden tras conocerse la noticia. Fue la propia joven la que anunció por todo lo alto su paso de Movistar+ a DAZN a través de su perfil oficial en Instagram.

«Nueva etapa, nuevos retos y con las mismas ganas y ambición que desde el minuto uno. Era el momento de una nueva aventura y ¡qué aventura! Soy consciente de lo afortunada que he sido y soy de trabajar de lo que me gusta, de mis dos grandes pasiones. Esta vez dejo la pelota para darle caña a los coches. Poder formar parte de la F1 es tremendamente especial. Una maravillosa aventura y nuevos desafíos para que me ayuden a seguir creciendo. Ya sabéis, todos a ver la F1 en DAZN. ¡Ya hemos arrancado!», escribió Alba Lobato junto a varias fotos suyas con el logo de la plataforma detrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Lobato (@albups)

Muchos usuarios critican en las redes el hecho de que tras la renovación de Antonio Lobato su hija haya fichado también por DAZN, acusándoles de «enchufe». Alba Lobato llevaba desde el pasado mes de abril trabajando como redactora en el programa Deporte Plus, un informativo perteneciente al canal Vamos, de Movistar+. «Hice mis prácticas aquí en 2021, confiaron en mí para seguir con ellos hasta este año y, por fin y por suerte, ahora firmo para seguir de forma más permanente en la que ha sido mi casa», aseguraba en su perfil hace unos meses.

Lo suyo es pura vocación, y seguramente Antonio Lobato tenga buena parte de culpa de ello. Conoce las partes malas del mundo del periodismo, pero aun así es una apasionada del deporte y la comunicación, de ahí que quiera aprovechar ahora esta oportunidad al máximo. «Nunca se deja de aprender y yo no quiero parar de crecer. Cuando quiero algo de verdad, lo lucho hasta quedarme sin opciones. Así que eso hice con el periodismo», explicaba hace unos meses sobre su manera de ver la vida y la profesión.

La relación entre Antonio Lobato y su única hija es muy especial. «Cómo es posible que una persona te pueda hacer sentir tan feliz, tan orgulloso y… tan mayor. Mi peque cumple 23. He hecho muchas cosas mal en mi vida, algunas bien, pero sin duda ella es lo mejor», escribía el asturiano pasado mes de noviembre. También presenció con gran orgullo el día que Alba Lobato se graduó y le dedicó unas bonitas palabras. «Pues ya hay una periodista más en la familia. Ni te imaginas lo orgullosos que estamos de ti. Eso sí, puedes estar segura de que la aventura sólo acaba de empezar», finalizó.