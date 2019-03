Fernando Hierro acudió a la presentación de la nueva clínica capilar de Cristiano Ronaldo, Insparya, y habló de la figura del astro portugués al que elogió con muy buenas palabras. El ex jugador del Real Madrid apoyó a Cristiano en el día de inauguración de su nuevo proyecto en Madrid.

Hierro compareció ante los medios de comunicación presentes y elogió la figura de Cristiano y el proyecto que lidera. “Fantástico, como es él y como ha sido siempre. Un jugador ejemplar y una maravilla sin duda ninguna”.

“No soy yo quién valorar, pero sí te digo que es un gran jugador y una persona extraordinaria. Todo lo que le vaya bien yo me alegro mucho”, añadió el ex seleccionador español, que no quiso indagar en la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y su fichaje por la Juventus.