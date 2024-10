Héroe en Sudáfrica, su despedida del Barcelona… los 8 momentos en la carrera de Iniesta

Andrés Iniesta se retira del fútbol después de una carrera de vino y rosas en el que ha levantado nada más y nada menos que 40 títulos. El héroe del Mundial de Sudáfrica anunció que pone punto y final a su carrera en un emotivo acto en el Puerto de Barcelona rodeado de amigos y familiares.

Andrés Iniesta será siempre recordado por su histórico gol contra Holanda que le dio el primer Mundial de la historia a España, su tanto en Stamford Bridge para llevar al Barcelona a la final de Roma o por ser uno de los jugadores con más talento de la historia del fútbol español. Estos son los 8 momentos en la carrera de un Iniesta que este martes pasa de leyenda a mito.

Los 8 momentos en la carrera de Andrés Iniesta

Gol histórico para tocar el cielo en Johannesburgo: Andrés Iniesta pasará a la historia como ser el hombre que dio a España el primer Mundial. El manchego fue el héroe en Sudáfrica en el minuto 116 con su gol que hizo a España tocar el cielo en Johannesburgo. Tras recibir un pase de Fábregas, el manchego batió a Stekelenburg con un disparo de volea que acabó besando la red. Este gol si cabe fue más emotivo por su celebración en dedicatoria a su gran amigo Dani Jarque, fallecido apenas un año antes.

Debut con el Barcelona

El debut de Iniesta con el Barcelona fue elegido por el jugador como el mejor momento de su carrera. El centrocampista manchego vistió por primera vez la camiseta azulgrana el pasado 29 de octubre de 2002 con el 34 en la espalda en un Brujas – Barcelona de la Champions League. «Es difícil quedarte con un solo momento porque he vivido momentos mágicos. Siempre me acordaré el día de mi debut en Brujas. Nunca me olvidaré de ese día con el primer equipo. Es el más significativo para mí», afirmó el futbolista en uno de sus últimas ruedas de prensa con el Barcelona.

Primer gol como profesional

Iniesta se caracterizó más por su elegancia que por sus registros goleadores, pero el primer tanto siempre marca. Su primer registro goleador con el Barcelona data del 14 de enero de 2004, cuando marcó su primer gol en Liga en un duelo ante el Levante.

‘Iniestazo’ en Stamford Bridge

Un año antes de llevar a España al olimpo del fútbol mundial Andrés Iniesta ya había obrado un milagro. Concretamente fue un 6 de mayo de 2009 cuando el manchego anotó un gol en el último minuto ante el Chelsea en Stamford Bridge que metió al Barcelona en la final de la Champions en Roma. El resto es historia.

El 2-6 en el Bernabéu

Andrés Iniesta no marcó en el Bernabéu pero realizó un partido sobresaliente en el famoso 2-6 que fue, es y será historia del Barcelona. Aquella victoria en el Bernabéu fue uno de los mejores momentos en la carrera del eterno ‘8’ del Barcelona.

Mejor jugador en Ucrania y Polonia

España siempre se caracterizó por ser un equipo coral pero en la Eurocopa de 2021 Iniesta dio un golpe sobre la mesa y se convirtió en el líder absoluto de un equipo que hizo historia en Ucrania y Polonia. El centrocampista fue nombrado mejor jugador del torneo después de exhibición tras exhibición partido tras partido.

Primera y última Champions en Barcelona

Andrés Iniesta levantó su primera Champions en París en una final en la que fue suplente y revolucionó el partido cuando entró en la segunda mitad para vencer al Arsenal. De aquella noche de 2006 a la final de Berlín en 2015 pasaron nueve años en los que el centrocampista manchego levantó nada más y nada menos que cuatro Champions. Un póker de Copas para engalanar un palmarés envidiable.

Su última Copa con el Barcelona

Después de un año en un segundo plano y con las maletas hechas rumbo a Japón, Andrés Iniesta levantó su último trofeo y realizó una de su última exhibición con el Barcelona en la final de Copa del Rey disputada en el Metropolitano contra el Sevilla. Esa noche se marchó ovacionado con y con lágrimas en los ojos después de unos minutos colosales.