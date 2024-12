Hansi Flick sancionado con dos partidos: no volverá a dirigir al Barcelona en Liga hasta 2025

Hansi Flick ha sido sancionado con dos partidos por protestar con un aspaviento con el brazo que le costó la expulsión en el Benito Villamarín el pasado sábado. El entrenador del Barcelona se perderá los encuentros de Liga de este domingo 15 de diciembre a las 21:00 contra el Leganés y el trascendental choque ante el Atlético de Madrid del próximo día 21 de este mes, a la misma hora y ambos en el Olímpico de Montjuic.

De esta forma, el alemán no volverá a estar en el banquillo culé hasta 2025, exceptuando este miércoles en Champions frente al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Todo se produjo en el minuto 68 del Betis-Barça, en el que Flick protestó airadamente contra el árbitro Muñiz Ruiz, que pitara un penalti en contra de su equipo a causa de un derribo claro de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque.

La norma del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF marca la suspensión de dos a tres partidos por protestar airadamente contra una decisión arbitral. Pero es que incluso desde esta temporada, la ley del miedo planeada por el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, indica lo siguiente: «No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado».

Y Muñiz Ruiz, que es el colegiado de Primera División que mejor la aplica, no dudó en expulsar a Flick, que nunca antes en su carrera en los banquillos había visto una tarjeta roja directa –tan sólo una amarilla durante su exitosa época en el Bayern de Múnich–. Ahora, tras sufrir esta expulsión, se perderá dos encuentros de Liga, los dos que le quedan al Barcelona en este año 2024, ante Leganés y Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic.

El argumento de Flick

En rueda de prensa tras la expulsión, Flick explicó que «no he dicho a nadie» y justificó que había sido «una reacción para mí mismo»: «Tengo que aceptarlo, no quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho. Fue una reacción porque llevó mucho tiempo mirar si era penalti o no, y si es así, no estoy seguro de que estuviera claro».

«Hay que aceptarlo igual que la tarjeta roja, estoy decepcionado, pensé que nunca me pasaría, pero aquí es así y tengo que aceptarlo. No hablaré de los árbitros, no podemos cambiarlo», añadió Hansi Flick sobre su expulsión, que vino tras protestar el penalti a favor del Betis tras revisar la jugada en el VAR.