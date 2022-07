Paula Badosa se despide de Wimbledon 2022 en cuarta ronda. La tenista española, que venía cuajando un gran campeonato, no tuvo opciones ante Simona Halep, que se impuso en dos sets por un contundente 6-1, 6-2. La rumana mostró una enorme superioridad, necesitando únicamente de una hora y dos minutos para desprenderse de la número 4 del mundo. Badosa, que en el transcurso del torneo había ido escalando puestos en la lista de favoritas, aplaza su sueño de levantar su primer Grand Slam.

La española llegaba al encuentro sin ceder un sólo set en los tres partidos disputados hasta la fecha sobre la hierba del All England Club. Pero el partido que tenía Badosa para acceder a cuartos no era ni mucho menos sencillo. Después de superar a Kvitova, tenía enfrente a la ex número 1 del mundo, que llegaba en un gran momento de forma a Londres y que supo imponer con facilidad su experiencia en estas lides.

Las dos únicamente se habían visto las caras antes en el Mutua Madrid Open de este año, al que la española llegaba como favorita. Entonces, Halep la apartó del sueño de ganar en casa de forma contundente. En esta ocasión, cuando había recuperado el buen juego de principios de año, la rumana volvió a cruzarse en su camino, con mismo resultado.

Badosa ganó el primer juego del partido y, a partir de ahí, encajó seis consecutivos, cediendo la primera manga en apenas 24 minutos de partido. Lejos de bajar el ritmo, Halep sacó su juego más agresivo en el siguiente set. Tuvo un pequeño resquicio la catalana con el 1-1, pero la ganadora de dos grandes sacó adelante el juego y, a partir de ahí, no hubo quien la parase.

En el siguiente juego, Badosa empezó a desinflarse. Aún así, revirtió momentáneamente la situación y puso la igualada. Pero Halep olió la sangre y no perdonó. La rumana únicamente cedió dos puntos hasta que dispuso de tres bolas de partido al resto. Perdió las dos primeras, pero en la tercera certificó su pase a los cuartos de final, en los que la espera la estadounidense Anisimova. Badosa deberá esperar al US Open para tratar de levantar su primer Grand Slam.