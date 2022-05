Gueye se negó a jugar con el PSG para no lucir una camiseta contra la homofobia

El Paris Saint-Germain se encuentra con una polémica debido a la renuncia de uno de sus jugadores a participar en un encuentro del club con una camiseta con los colores de la bandera LGTBI+, que vistió el equipo en el último partido contra el Montpellier. Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, habría decidido no participar en el partido, quedándose a última hora en la grada por no querer lucir los colores arcoíris en su dorsal.

Los jugadores del PSG portaron sus camisetas con los dorsales tintados con la bandera LGTBI+ a excepción de Gueye, quien habría decidido oponerse a la iniciativa del club parisino con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra el martes 17 de mayo, aunque el Paris Saint-Germain lo lució el sábado 14.

Según informa el medio galo France Info, Idrissa Gueye, de nacionalidad senegalesa, habría rechazado ponerse la camiseta con los colores arcoíris y siguió el partido desde la grada pese a que en un principio estaba dentro de la convocatoria de Mauricio Pochettino. La información de otro medio local, Le Parisien, indica que el motivo de Gueye para no vincularse con la causa estaría motivado por las convicciones religiosas del jugador. Esta negativa «desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG».

Mauricio Pochettino trató de justificar la no presencia de Gueye en el partido y si bien aseguró que no tenía ningún problema físico, el técnico alegaba que el centrocampista no participó en el partido «por un motivo personal». Pochettino sería uno de los miembros del vestuario al que no le habría sentado nada bien la negativa de Idrissa Gueye, según informan medios franceses.

No es la primera vez que Gueye renuncia a disputar un encuentro en el que el PSG tiene un gesto en favor del movimiento LGTBI+. La temporada pasada el futbolista también evitó el partido en cuestión alegando que padecía una gastroenteritis. El Paris Saint-Germain no quiso hacer comentarios oficiales sobre lo sucedido en este 2022, pero fuentes de la entidad informaban a EFE que tanto el club como sus jugadores están orgullosos de vestir la camiseta diseñada para la ocasión.