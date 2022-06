El Caso Gueye todavía colea. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes de la sigla. Hace algo más de un mes, el PSG se inmerso en una gran polémica debido a la renuncia de uno de sus jugadores a participar en un encuentro del club con una camiseta con los colores de la bandera LGTBI+, que vistió el equipo en el último partido contra el Montpellier. Idrissa Gueye, centrocampista senegalés, decidió no participar en el encuentro y se quedó a última hora en la grada por no querer lucir los colores arcoíris en su dorsal.

Desde entonces, aquello ha dado mucho que hablar en Francia, en Europa en general y también en Senegal. En el país africano Gueye es un auténtico héroe nacional por negarse a lucir los colores del arcoiris. En su momento recibió el apoyo del presidente del país, diciendo que «sus convicciones religiosas deben ser respetadas» y ahora ha sido Bacary Cissé, periodista y compatriota, quien saca la cara por él.

«Fue incomprendido. No debemos olvidar que Idrissa Gana Gueye nació en Senegal, creció allí, se educó allí. Respetamos todo lo que hacen los demás, pero no estamos obligados seguirlos en su cultura. Culturalmente, nadie habría entendido si hubiera hecho algo diferente a lo que hizo. Él no es el único», dijo Cissé en RMC.

«Hoy, Idrissa Gana Gueye cuenta con el pleno apoyo de todos los senegaleses, de todos los africanos. Es visto como un héroe en Senegal, por supuesto. Para nosotros, Idrissa Gana Gueye es un héroe», añade el periodista, dejando claro que el gesto de no lucir los colores de la bandera LGTBI+ es apoyado por una gran mayoría en Senegal, algo que en su momento no sentó nada bien en el vestuario del PSG y que decepcionó a muchos de sus compañeros. Además, no es la primera vez que lo hace, pues la pasada temporada también evitó el partido en cuestión alegando que padecía una gastroenteritis…