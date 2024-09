Jessica Pegula se quedó a las puertas de ganar el US Open, cayendo en la final contra Sabalenka por un doble 7-5. Un mazazo para la tenista, que además ha tenido que lidiar estos días con un inesperado y duro ataque de una compañera de profesión. Y es que la mediática tenista e influencer canadiense Eugenie Bouchard, que fue finalista de Wimbledon en 2014 y actualmente es el número 570 del ránking de la WTA, se ha mostrado muy crítica con la estadounidense.

Eugenie Bouchard respondió en su cuenta de X (antes Twitter) a una aficionada que opinaba que «no entiendo por qué a Jessica Pegula la odian porque es «la hija de» y proviene de una familia adinerada. Parece una persona sensata y divertida que se esforzó mucho para ascender en el ránking (es la número 3 del mundo). Como todos lo jugadoras».

«El dinero no puede comprar una final del US Open», contestó la tenista canadiense, que cuenta con más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, completando su mensaje con unas carcajadas. Pese a que se dedica más al modejale y a sus redes sociales, Bouchard sigue opinando sobre el tenis, y este ataque a Pegula está dando bastante que hablar.

La fortuna de Jessica Pegula

Jessica Pegula, que ha ganado más de 16 millones de dólares durante su carrera en el tenis, es considerada la tenista más rica del mundo por la fortuna de su padre. La estadounidense es hija de Terry Pegula, un magnate multimillonario de 73 años que es propietario y presidente de los Buffalo Bills (NFL) y Buffalo Sabres (NHL) y propietario de Rochester Americans (AHL), Buffalo Bandits (NLL) y Rochester Knighthawks (NLL).

Pegula amasa una fortuna de más de 7.000 millones de dólares invirtiendo en operaciones de gas natural, bienes raíces, entretenimiento y deportes profesionales. Terry tiene cinco hijos que deberían heredar su inmensa fortuna y entramado empresarial, siendo Jessica uno de ellos, aunque en la actualidad está centrada en su carrera como tenista y no en esa futura herencia. Sin embargo, Eugenie Bouchard ha lanzado un dardo a la tenista por el gran poder adquisitivo de su familia.

Las polémicas de Eugenie Bouchard

Hace unos meses, la tenista demostró que no esquiva ninguna polémica y cargó contra los haters que critican su faceta como influencer y modelo lejos de las pistas de tenis, donde es la número 570 del ránking de la WTA. Bouchard lamenta haber permitido que el «odio» y el «lavado de cerebro» controlaran sus acciones en algunos momentos de su carrera, deseando haber podido frenar las críticas que a las que se enfrentó.

«No me habría tomado las cosas tan personalmente y no habría dejado que el odio me absorbiera el cerebro. El lavado de cerebro funciona y si empiezas a escuchar cosas negativas sobre ti una y otra vez, es difícil no creerlo. Sólo desearía haber podido controlar eso más y no dejar que afectara mi confianza, porque afectó totalmente la forma en que pensaba sobre mí misma. Incluso afectó mi forma de jugar», explicó en The Times.

Eugenie Bouchard ha denunciado ese «odio» que ha recibido durante su carrera por su actividad en las redes sociales y campañas de patrocinio.

«Si hubiera dicho esto hace 10 años, me habrían crucificado en las redes sociales… Es fantástico que el mundo haya cambiado en los últimos 10 años y que ahora no sólo sea aceptable hacer cosas fuera de la cancha, sino que, de hecho, se aliente». Insiste en que «en aquel entonces, sentí como si me estuvieran metiendo en una caja, como si no pudieras hacer nada más que jugar tenis. Pensé que el tenis me ha dado la oportunidad de explorar el mundo de la moda, la televisión y todas esas otras cosas. ¿Por qué diría que no? Estamos hablando de mi vida».