Guerra abierta entre Topuria y Makhachev: «Sólo eres un bocazas español con buen corte de pelo»

Después de meses de espera, de incertidumbre y de incluso haber empezado el campamento sin conocer a qué rival se enfrentaba, con la diferencia que eso supone, El Matador ya conoce su rival. Topuria no se enfrentará a Makhachev, será Charles Oliveira, tal y como ha anunciado Dana White, CEO de la UFC y ha confirmado el propio Ilia a través de sus redes sociales.

La pelea del UFC 317 está previsto para el próximo 28 de junio en la International Fight Week de Las Vegas. Makhachev no se enfrentará a Topuria por la victoria Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad que le convirtió en nuevo campeón del peso welter. El triunfo del australiano facilitó la subida de Makhachev a dicha categoría por lo que dejó vacante el cinturón de peso de ligero e impulsó a Oliveira como nuevo rival de Topuria.

Sobre ello se ha pronunciado Ilia durante la promoción de WOW 19 que se celebra este sábado en Alicante. «Es el mayor hipócrita que he visto jamás. Criticó una acción mía y ahora está haciendo lo mismo. Su agente me tendría que dar las gracias por no darle una paliza porque era la pelea que todos querían a ver y se escaparon. En ningún momento aceptaron el combate. Jamás han aceptado la pelea. Si han hecho algo, ha sido escaparse».

Ante estas palabras de Topuria, Makahchev se ha pronunciado a través de las redes sociales. «La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, sólo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico», publicó.

El cruce de declaraciones no se quedó ahí, Topuria no es de los que se esconde y volvió a arremeter contra Makhachev también a través de las redes sociales. «La diferencia entre tu y yo es que yo soy un hombre y tu eres un cobarde. Yo hablo y peleo. Tú hablas y te escondes. Huye lejos, sin dejar rastro». La anhelada pelea entre ambos queda pausada. Makhachev no la descarta en el futuro y Topuria tampoco, aunque de momento el primero pretende reinar en welter y el segundo en peso ligero.